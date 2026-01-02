MLB／世界大賽對大谷轟三分砲 傳洋基道奇加入比切特爭奪戰

藍鳥隊明星內野手比切特（Bo Bichette）休賽季成為自由球員，先前報導指出藍鳥有意簽回，紅襪隊已透過視訊會面，如今連洋基、道奇和小熊隊都加入爭奪戰。

比切特上季出賽139場，累積18轟94打點，打擊率0.311，OPS值0.840。儘管打擊能力頂尖，但鎮守游擊的他守備數據悽慘，防守失分節省值（DRS）-12、出局貢獻值（OAA）-13，都是聯盟後段班。因此他季後賽傷癒復出後改守二壘。世界大賽G7曾從大谷翔平手中轟出三分砲。

BO BICHETTE 3-RUN HOMER OFF OHTANI IN GAME 7‼️



BLUE JAYS ON THE BOARD FIRST 🔥



(via @MLB) pic.twitter.com/CCeaO98LKr — SportsCenter (@SportsCenter) November 2, 2025

洋基休賽季幾乎沒任何補強動作，不過根據《紐約郵報》資深記者海曼（Jon Heyman）報導，洋基、道奇和小熊都加入比切特爭奪戰。

另外，洋基正聽取自家二壘手奇森姆（Jazz Chisholm Jr.）的交易報價，並且向成為自由球員的貝林傑（Cody Bellinger）開報價。

海曼也提到讀賣巨人隊內野手岡本和真的行情，目前教士、海盜、小熊、藍鳥與紅襪隊都有表達關注。