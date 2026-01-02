聽新聞
MLB／大谷翔平新年廣告暖心登場 親筆祝福字跡再掀話題
道奇巨星大谷翔平所代言的麒麟「Plasma乳酸菌」全新電視廣告《大谷翔平的免疫保健・新年篇》，自新年1月1日起在日本全國正式播出。廣告中，大谷展現罕見的柔和神情，懷抱巨大熊玩偶的畫面在社群平台迅速引發熱議，而其中短暫出現的一項「特技」，更讓不少球迷直呼佩服。
廣告一開始，大谷翔平圍著圍巾、抱著大型熊玩偶，在飄雪的街頭等待紅綠燈，並對一名小女孩露出溫柔笑容揮手致意，畫面溫馨。
旁白則由大谷親自訴說：「因為24小時都在想著棒球，現在能夠思考為家人做些什麼，真的很幸福。」接著補上一句「大谷翔平，正在進行免疫保健」，為新年主題定調。該支30秒廣告也已同步於麒麟官方YouTube頻道公開。
不少粉絲特別注意到廣告約25秒處，畫面浮現「麒麟，今年也請多多照顧我們的健康，大谷翔平」的文字祝福，被認為是出自大谷本人的親筆書寫。字跡工整流暢，立刻引來球迷讚嘆留言，「字也這麼漂亮，根本太完美」、「依然是令人驚艷的字體」。
事實上，大谷翔平的好字早已不是第一次成為話題。過去他在多支廣告中留下親筆訊息，字跡之美屢屢引發關注。此次新年廣告再度曝光其手寫祝福，也讓球迷在新年伊始，感受到球場之外的大谷翔平溫暖又細膩的一面。
根據美國財經雜誌《Forbes》去年公布的運動員富豪榜，大谷的場外副收入高達1億美元，與超過20家企業簽訂代言合約。
