快訊

必勝客披薩跨年夜訂單超時...等逾2小時 消保官：已違約可取消或索償

懶人包／全台都在問「吳麗萍是誰」！張惠妹台東跨年唱 CORTIS〈GO!〉 空耳迷因直接封神

最大主動式台股ETF改季配息 統一投信出手再掀市場大戰

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／官網曝高橋光成只收到1隊報價 恐重返日職、明年再來

聯合新聞網／ 綜合報導
高橋光成。截圖自大聯盟官網
高橋光成。截圖自大聯盟官網

西武獅隊王牌投手今井達也確定以3年6300萬美元合約加入太空人隊，同樣來自西武獅的高橋光成卻乏人問津，傳出高橋將放棄入札，重返日職

現年28歲的高橋光成季後和今井達也都透過入札制度挑戰大聯盟，據大聯盟官網報導，今井達也確定加入太空人；高橋可能重返日職。高橋的談判期限為美東時間本周日下午5點，消息來源指出，目前他至少有一份大聯盟報價，但條件不足以讓他選擇轉戰大聯盟。

高橋光成可能與西武獅簽新長約，包含逃脫條款，讓他季後能以完全自由球員身分重新挑戰大聯盟。除非最後關頭有大聯盟球隊提出更好的報價，否則重返日職是高橋最現實的選項。

2022和23年高橋光成累積330.2局，防禦率2.20。隔年繳出史詩級的0勝11敗，防禦率3.87。2025年他主投148局，防禦率3.04，在投高打低的日職算是普通成績。

高橋光成擁有精準控球能力，上季保送率6.7%相當優異；但只送出88次三振，三振率僅14.3%。高橋日職11個賽季三振率從未突破20%，去年大聯盟平均三振率22.2%。

今井達也 大聯盟 日職 西武獅

相關新聞

MLB／爆冷！今井達也3年17億當太空人 美媒：洋基、大都會都沒幫抬

27歲日籍投手今井達也傳出落腳處底定，他將與太空人隊簽下3年5400萬美元（約台幣16.9億元）合約，結果出乎意料，並非...

MLB／說好的破億呢？村上、今井相加也沒到1億美元 今日美國：驚人

日職好手這個冬天進軍大聯盟行情超冷，村上宗隆以2年3400萬美元加入白襪隊，今井達也以3年5400萬美元投向太空人隊，「...

MLB／山本由伸季後賽神級演出 美媒預測新賽季成績卻更保守

道奇日籍強投山本由伸在大聯盟第2個賽季迎接爆炸性飛躍，不僅擔任開幕戰先發投手，世界大賽最後站上投手丘的同樣也是他，成為球隊奪冠的關鍵人物。隨著即將邁入第3個賽季，外界也關注他在2026年究竟能交出怎樣

MLB／官網曝高橋光成只收到1隊報價 恐重返日職、明年再來

西武獅隊王牌投手今井達也確定以3年6300萬美元合約加入太空人隊，同樣來自西武獅的高橋光成卻乏人問津，傳出高橋將放棄入札，重返日職。 現年28歲的高橋光成季後和今井達也都透過入札制度挑戰大聯盟，

MLB／西武強投今井達也落腳太空人 3年巨約可達19.7億

根據運動媒體ESPN報導，日本職棒強投今井達也傳出已與美國職棒休士頓太空人協議，他將簽下最高可達6300萬美元（約新台幣...

MLB／被美媒唱衰坦言有夠煩 村上宗隆置之不理要用成績說話

日本重砲村上宗隆今年轉戰大聯盟，確定和白襪隊簽下兩年3400萬美元合約，接受日本媒體「產經體育」新年採訪時透露，儘管受到...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。