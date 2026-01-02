聽新聞
MLB／官網曝高橋光成只收到1隊報價 恐重返日職、明年再來
西武獅隊王牌投手今井達也確定以3年6300萬美元合約加入太空人隊，同樣來自西武獅的高橋光成卻乏人問津，傳出高橋將放棄入札，重返日職。
現年28歲的高橋光成季後和今井達也都透過入札制度挑戰大聯盟，據大聯盟官網報導，今井達也確定加入太空人；高橋可能重返日職。高橋的談判期限為美東時間本周日下午5點，消息來源指出，目前他至少有一份大聯盟報價，但條件不足以讓他選擇轉戰大聯盟。
高橋光成可能與西武獅簽新長約，包含逃脫條款，讓他季後能以完全自由球員身分重新挑戰大聯盟。除非最後關頭有大聯盟球隊提出更好的報價，否則重返日職是高橋最現實的選項。
2022和23年高橋光成累積330.2局，防禦率2.20。隔年繳出史詩級的0勝11敗，防禦率3.87。2025年他主投148局，防禦率3.04，在投高打低的日職算是普通成績。
高橋光成擁有精準控球能力，上季保送率6.7%相當優異；但只送出88次三振，三振率僅14.3%。高橋日職11個賽季三振率從未突破20%，去年大聯盟平均三振率22.2%。
