MLB／山本由伸季後賽神級演出 美媒預測新賽季成績卻更保守

道奇日籍強投山本由伸在大聯盟第2個賽季迎接爆炸性飛躍，不僅擔任開幕戰先發投手，世界大賽最後站上投手丘的同樣也是他，成為球隊奪冠的關鍵人物。隨著即將邁入第3個賽季，外界也關注他在2026年究竟能交出怎樣的成績單。

回顧2025年，山本由伸從東京巨蛋開幕戰揭開新賽季的序幕，先發5局僅失1分順利拿下勝投，為整個賽季奠定氣勢。3、4月期間，他投出防禦率1.06的驚人表現，生涯首次獲選單月最佳投手，之後也在整季保持健康，持續扛起輪值核心角色。自8月31日起，他連續3場比賽送出雙位數三振，9月6日作客金鶯之戰，更一路投到9局2出局仍未被敲安，差點完成無安打比賽，展現十足宰制力。

Top Plays of 2025: No. 1



- World Series Game 7

- Bottom of the 11th, 1-run lead

- Tying run on 3B



Yoshinobu Yamamoto induces a double play, and the @Dodgers win back-to-back titles! pic.twitter.com/0pk7x91M9P — MLB (@MLB) 2025年12月10日

整個例行賽山本由伸成為全隊最穩定的戰力，一共登板30場，繳出12勝8敗、防禦率2.49、201次三振、WHIP0.99的亮眼成績，被打擊率0.183高居大聯盟第一，還在9月拿下個人賽季第2座單月最佳投手。

而真正讓人留下深刻印象的，更是他在季後賽的神級表現。國聯冠軍系列賽第2戰與世界大賽第2戰連續完投，第6戰投6局僅失1分，第7戰更在中0日的情況下自9局登板，一路投到延長11局，成為史上第13位在單一世界大賽拿下3勝的投手，幫助道奇成功衛冕，風光獲選世界大賽MVP。

整個季後賽期間，山本由伸出賽6場，戰績5勝1敗、防禦率1.45、2場完投，數據表現幾乎無懈可擊，也讓他的聲勢與知名度一口氣推向高峰。儘管他在塞揚獎票選只名列第3，但已讓外界看見他挑戰「日本投手首座塞揚獎」的可能性。

隨著數據分析在大聯盟逐漸成為主流，美國數據網站「FanGraphs」也透過多套模型預測球員未來表現，其中最具代表性的「Steamer」系統，對山本由伸2026年的預測相對保守。

模型推估山本由伸在新賽季將先發28場，投161局，拿下11勝8敗，防禦率3.43，每9局可送出9.46次三振、2.74次保送，WAR為3.6。

以山本在2025年的爆發性表現來看，這份預測被認為偏向保守，但系統仍評估他在防禦率與WAR表現上可排名聯盟第5，依舊屬於頂級王牌水準。

2026年賽季，山本由伸能否再次超越模型預期、延續驚人的宰制力，勢必成為新賽季的一大焦點。