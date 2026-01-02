MLB／說好的破億呢？村上、今井相加也沒到1億美元 今日美國：驚人

日職好手這個冬天進軍大聯盟行情超冷，村上宗隆以2年3400萬美元加入白襪隊，今井達也以3年5400萬美元投向太空人隊，「今日美國」記者奈登賈爾（Bob Nightengale）對這個結果直呼價碼低得驚人。

市場初期對兩人的價碼預測都是總值破億美元的合約，以MLBTR網站來說，對村上宗隆的預測為8年1.8億美元，今井達也則是6年1.5億美元，結果雙雙慘跌。

奈登賈爾在X上留言寫著：「還記得今井達也、村上宗隆被預期拿到合計3億美元以上的合約嗎？呃，結果他們加起來是8800萬美元，今井以3年5400萬美元去太空人、村上以2年3400萬美元去白襪，都是令人驚訝的低價合約。」

日職選手在這個休賽季寂寥的冬天可能還沒結束，今年共4人申請，在村上、今井陸續確定東家後，岡本和真也即將開獎，高橋光成則傳出雖有收到至少一份大聯盟合約，但回歸日職的可能性高。