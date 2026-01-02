快訊

MLB／爆冷！今井達也3年17億當太空人 美媒：洋基、大都會都沒幫抬

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
今井達也。截圖自大聯盟X

27歲日籍投手今井達也傳出落腳處底定，他將與太空人隊簽下3年5400萬美元（約台幣16.9億元）合約，結果出乎意料，並非先前被熱烈點名的球隊。美國媒體也報導，都曾被點名對他有興趣的洋基大都會隊，其實根本沒有積極投入洽談，小熊隊則是在爭奪戰落敗。

今井去年在西武獅隊先發24場、162.2局，送出178次三振，取得10勝5敗、防禦率1.92，季後透過入札制度挑戰大聯盟，過程中從起初多隊表達興趣到實際收到報價寥寥可數，今井也在訪談中坦言：「看來有興趣和正式提出合約是兩回事」。

隨著入札大限逼近，今天多家美國媒體報導，結果已經出爐，儘管今井收到其他年限更長、均薪較低的合約，他最終選擇與太空人簽約，目前已經飛往休士頓。

今井簽下3年5400萬美元合約，平均年薪1800萬美元，激勵獎金細節各家報導略有出入，大聯盟官網記者費恩桑德（Mark Feinsand）指出，他在今年若達到100局投球，可拿到300萬美元激勵獎金，且2026、27年年薪調整為2100萬美元。紐約郵報海曼（Jon Heyman）的版本則是每年都有3道激勵門檻，投球局數達到80、90、100局各可拿到100萬美元激勵獎金，兩版本的合計最高總值皆為6300萬美元。

大聯盟 西武獅 今井達也 洋基 大都會 太空人

