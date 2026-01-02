快訊

MLB／西武強投今井達也落腳太空人 3年巨約可達19.7億

中央社／ 紐約1日綜合外電報導
今井達也。圖／擷取自MLB X
今井達也。圖／擷取自MLB X

日本職棒強投今井達也傳出已與太空人隊協議，他將簽下最高可達6300萬美元（約新台幣19.7億元）的3年巨約，其中還包含逃脫條款。

今年27歲的日職明星今井達也是大聯盟這個冬天最引人注目的自由球員之一，因為他與2025年季後賽表現出色的山本由伸與藍鳥隊超級新秀耶薩維奇（Trey Yesavage）有著許多相似之處。他的經紀人波拉斯（Scott Boras）在11月大聯盟總經理會議將他與世界大賽MVP山本由伸相比。

波拉斯表示，「毫無疑問，他做到山本由伸所做的一切。」

今井達也2025賽季在西武獅取得10勝5敗的出色戰績，防禦率1.92。他在163.2局投出178次三振，僅投出45次保送。這名投手擁有強力快速球，球速在93至97英里附近，生涯至今一直在日職效力。

今井達也在西武獅隊8個賽季取得58勝45負，自責分僅3.15，在963.2局投出907次三振，曾3度入選全明星。

今井達也與山本由伸都是20多歲就已有相當成就的右投，同時在效力日職最後一年的防禦率也都低於2，他除了快速球之外，滑球也非比尋常。他的滑球會向投手的手臂側移動，而不是向手套側移動。

今井達也在2025年賽季有效地運用此一球種，取得高於平均的45%揮空率與0.212預期加權上壘率（wOBA）。藍鳥新秀耶薩維奇也擁有這種不尋常滑球，同時耶薩維奇更有指叉球作為最佳變速球種，這與今井達也的情況類似。

今井達也將不會收到合格報價，因此太空人無需像簽下自由球員先發投手瓦德茲（Framber Valdez）、蘇亞雷斯（Ranger Suarez）等人那樣放棄選秀權補償。

今井達也 山本由伸 太空人 日職 MLB

