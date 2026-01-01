MLB／被美媒唱衰坦言有夠煩 村上宗隆置之不理要用成績說話

日本重砲村上宗隆今年轉戰大聯盟，確定和白襪隊簽下兩年3400萬美元合約，接受日本媒體「產經體育」新年採訪時透露，儘管受到美國媒體嚴厲批評，但別無選擇，只能全力以赴，也想再嘗世界棒球經典賽冠軍滋味。

村上過去在日本職棒養樂多隊8季，締造246支全壘打紀錄，包括2022年56轟刷新本土球員單季紀錄，重砲火力受到美媒肯定，但防守數據、高三振率令人擔憂，一度傳出可能簽下超過1億8000萬美元合約，最後離破億數字還很遠。

白襪已經連續3季超過百敗，一路處於挨打局面，目前正處於重建期，擁有一批年輕球員，村上說：「過去已成過去，現在的問題是接下來該怎麼做，我們的任務就是盡可能多贏球；我非常欣賞球隊對年輕球員的重視，渴望成為其中一員，並分享勝利喜悅。」

村上將在2月2日滿26歲，強調未來目標是在美國長期發展，為了實現這個目標，必須繼續打出好成績，對最近這些批評置之不理，決心全力以赴。

他說：「在這個數據公開的世界，人們當然會發表各種評論，我一邊聽他們評論，一邊想著真是有夠煩，心想自己一定能做到，但同時又覺得，不嘗試怎麼會知道呢？」

村上在2023年首次參加經典賽，幫助日本奪下隊史第3冠，產經體育指出，他今年一定會入選國家隊，將懷著堅定決心扛起日本國旗。他說：「大家都在為我們加油，這次比賽備受矚目，希望能和隊友一起贏得冠軍，盡我所能為日本帶來榮耀。」