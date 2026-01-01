快訊

8縣市低溫特報！北北基桃、竹縣「跌破10度」 一路急凍到明晚

全台的有錢人都在這？跨年夜人潮照曝光 網秒認：台灣杜拜

巴拿馬籍貨輪擱淺花蓮溪出海口 拖船搶救也受困「1船員頭部受傷」

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／被美媒唱衰坦言有夠煩 村上宗隆置之不理要用成績說話

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
日本職棒球星村上宗隆(右) 以2年3400萬美元加盟的芝加哥白襪隊。左為芝加哥白襪隊執行副總裁暨總經理蓋茲。(美聯社) 美聯社
日本職棒球星村上宗隆(右) 以2年3400萬美元加盟的芝加哥白襪隊。左為芝加哥白襪隊執行副總裁暨總經理蓋茲。(美聯社) 美聯社

日本重砲村上宗隆今年轉戰大聯盟，確定和白襪隊簽下兩年3400萬美元合約，接受日本媒體「產經體育」新年採訪時透露，儘管受到美國媒體嚴厲批評，但別無選擇，只能全力以赴，也想再嘗世界棒球經典賽冠軍滋味。

村上過去在日本職棒養樂多隊8季，締造246支全壘打紀錄，包括2022年56轟刷新本土球員單季紀錄，重砲火力受到美媒肯定，但防守數據、高三振率令人擔憂，一度傳出可能簽下超過1億8000萬美元合約，最後離破億數字還很遠。

白襪已經連續3季超過百敗，一路處於挨打局面，目前正處於重建期，擁有一批年輕球員，村上說：「過去已成過去，現在的問題是接下來該怎麼做，我們的任務就是盡可能多贏球；我非常欣賞球隊對年輕球員的重視，渴望成為其中一員，並分享勝利喜悅。」

村上將在2月2日滿26歲，強調未來目標是在美國長期發展，為了實現這個目標，必須繼續打出好成績，對最近這些批評置之不理，決心全力以赴。

他說：「在這個數據公開的世界，人們當然會發表各種評論，我一邊聽他們評論，一邊想著真是有夠煩，心想自己一定能做到，但同時又覺得，不嘗試怎麼會知道呢？」

村上在2023年首次參加經典賽，幫助日本奪下隊史第3冠，產經體育指出，他今年一定會入選國家隊，將懷著堅定決心扛起日本國旗。他說：「大家都在為我們加油，這次比賽備受矚目，希望能和隊友一起贏得冠軍，盡我所能為日本帶來榮耀。」

白襪 經典賽 日本職棒

延伸閱讀

MLB／白襪1年輸100場以上真的太多 上原浩治盼村上宗隆不被影響

村上宗隆行情大翻車！「亞洲打者大物」溢價現象不再重演

MLB／不想步村上宗隆後塵？ 這4名球員恐左右岡本和真落腳處

MLB／村上宗隆落腳白襪、身價大減 韓媒酸「歷史級市場崩盤」

相關新聞

MLB／大谷翔平領軍道奇拚3連霸 亞洲首位300轟打者不成問題

道奇隊迎接新球季，將於3月27日展開例行賽首戰，今年最大目標當然是完成世界大賽3連霸，最受期待的二刀流巨星大谷翔平，也將...

MLB／被美媒唱衰坦言有夠煩 村上宗隆置之不理要用成績說話

日本重砲村上宗隆今年轉戰大聯盟，確定和白襪隊簽下兩年3400萬美元合約，接受日本媒體「產經體育」新年採訪時透露，儘管受到...

MLB／洋基、巨人3月26日開幕戰 道奇爭霸最大敵人仍是藍鳥

大聯盟2026年球季將於3月26日開打，巨人隊在舊金山主場迎戰洋基隊，也是開幕日唯一比賽，美國媒體最近進行各隊戰力評估，...

MLB／巨人簽定馬勒鞏固先發 鄧愷威拚第3季春訓競爭更凶

巨人隊迎接新球季，在跨年前簽下31歲右投馬勒（Tyler Mahle），先發投手群基本上已經確定，旅美好手鄧愷威挑戰生涯...

MLB／鄧愷威面臨更激烈競爭！ 巨人1年合約網羅先發馬勒

巨人隊去年球季尾聲先發輪值人手不足，休賽季積極補強，據大聯盟官網報導，今天與馬勒（Tyler Mahle）簽1年合約，台灣右投鄧愷威將面臨更強的競爭。 馬勒最近幾年被傷病纏身，過去3季只先發24

MLB／貝茲與CP3尬籃球毫不遜色 網卻酸：不如去提升棒球水準

大聯盟休賽季，世界大賽冠軍道奇隊貝茲(Mookie Betts)現身籃球練習場，沒想到33歲的他竟也是一名籃球高手，還與NBA前快艇隊著名CP3保羅(Chris Paul)尬球

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。