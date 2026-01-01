快訊

收編朋友家的可愛奶汪「長大醜到想棄養」 本尊曝光網笑：難得同意飼主一次

管碧玲道歉了 台海緊張時刻她卻偕海巡高層開歡送餐會

影／紫南宮元旦發錢母 張姓男子為母祈福提前半個月卡位拔頭籌

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／大谷翔平領軍道奇拚3連霸 亞洲首位300轟打者不成問題

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
道奇隊今年最大目標當然是完成世界大賽3連霸。 美聯社
道奇隊今年最大目標當然是完成世界大賽3連霸。 美聯社

道奇隊迎接新球季，將於3月27日展開例行賽首戰，今年最大目標當然是完成世界大賽3連霸，最受期待的二刀流巨星大谷翔平，也將成為大聯盟史上首位達到300轟紀錄的亞洲球員。

道奇從2013年起，已經連續13年晉級季後賽，包括5次闖進世界大賽，奪下3座冠軍，去年成為本世紀首支完成連霸的球隊，今年整體戰力仍被看好，若能再度登頂，將會成為近26年首支3連霸球隊，追上洋基隊1998到2000年的成就。

史上只有兩支球隊封王達到二位數，洋基27座世界大賽冠軍穩居榜首，紅雀隊11冠居次，道奇、運動家、紅襪隊9冠並列第3，道奇今年挑戰隊史第10冠意義重大。

大谷生涯8年累積280支全壘打，2023年44轟、2024年54轟分別奪下美聯、國聯全壘打王，去年55轟更創個人單季最佳紀錄，連續3年獲選聯盟MVP，今年前半季加入「300轟俱樂部」看來沒有太大問題。

現役球員只有13人達到300轟紀錄，洋基隊史丹頓（Giancarlo Stanton）453轟排名第1，天使隊楚奧特（Mike Trout）404轟居次，大谷目前280轟暫居19。

道奇老將弗里曼（Freddie Freeman）367轟、貝茲（Mookie Betts）291轟，道奇「MVP打線」3大咖新球季可望都達300轟以上。

大谷除了邁向「300轟俱樂部」，也將達到生涯第700分打點（目前669分），能否提前完成第200次盜壘成功（目前165盜）仍待觀察；投手部分，大谷生涯戰績39勝20敗、防禦率3，今年首次登板就有機會達到40勝，整季可望挑戰50勝目標。

道奇將於2月22日對天使隊展開熱身賽首戰，3月27日在洛杉磯對響尾蛇隊進行開幕戰，開季連續6場比賽都在主場進行，例行賽打到9月28日對巨人隊之戰結束。

道奇 洋基 世界大賽

延伸閱讀

MLB／官網列道奇隊史五大加盟首年表現 大谷50-50不是第一名

MLB／否認是日籍三本柱大哥 大谷翔平：那兩個人沒把我當一回事

經典賽／大谷翔平會登板投球？ 日本監督持保留態度

經典賽／日本隊第一波名單出爐！ 大谷翔平等3大聯盟球星參戰

相關新聞

MLB／大谷翔平領軍道奇拚3連霸 亞洲首位300轟打者不成問題

道奇隊迎接新球季，將於3月27日展開例行賽首戰，今年最大目標當然是完成世界大賽3連霸，最受期待的二刀流巨星大谷翔平，也將...

MLB／巨人簽定馬勒鞏固先發 鄧愷威拚第3季春訓競爭更凶

巨人隊迎接新球季，在跨年前簽下31歲右投馬勒（Tyler Mahle），先發投手群基本上已經確定，旅美好手鄧愷威挑戰生涯...

MLB／洋基、巨人3月26日開幕戰 道奇爭霸最大敵人仍是藍鳥

大聯盟2026年球季將於3月26日開打，巨人隊在舊金山主場迎戰洋基隊，也是開幕日唯一比賽，美國媒體最近進行各隊戰力評估，...

MLB／鄧愷威面臨更激烈競爭！ 巨人1年合約網羅先發馬勒

巨人隊去年球季尾聲先發輪值人手不足，休賽季積極補強，據大聯盟官網報導，今天與馬勒（Tyler Mahle）簽1年合約，台灣右投鄧愷威將面臨更強的競爭。 馬勒最近幾年被傷病纏身，過去3季只先發24

MLB／貝茲與CP3尬籃球毫不遜色 網卻酸：不如去提升棒球水準

大聯盟休賽季，世界大賽冠軍道奇隊貝茲(Mookie Betts)現身籃球練習場，沒想到33歲的他竟也是一名籃球高手，還與NBA前快艇隊著名CP3保羅(Chris Paul)尬球

MLB／官網列道奇隊史五大加盟首年表現 大谷50-50不是第一名

在大聯盟要成為傳奇，必須擁有足夠長久且表現出色的生涯，但若能在加盟球隊的首季繳出亮眼表現，便會讓人印象深刻。大聯盟官網列出五位球員繳出道奇隊史最出色的加盟首年表現，大谷翔平名列第二，史上首位黑人球員羅

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。