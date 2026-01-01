MLB／巨人簽定馬勒鞏固先發 鄧愷威拚第3季春訓競爭更凶

巨人隊迎接新球季，在跨年前簽下31歲右投馬勒（Tyler Mahle），先發投手群基本上已經確定，旅美好手鄧愷威挑戰生涯第3個大聯盟球季，將在春訓面臨更激烈競爭。

巨人去年一度有機會拚到國聯外卡，最後81勝81敗在國聯西區排名第3，連續4年未進季後賽；47歲的維特洛（Tony Vitello）今年接掌兵符，過去未有職業層級執教經驗，直接從大學教練變成大聯盟教頭，成為史上第一人。

馬勒去年在遊騎兵因為肩傷休兵3個月，16場先發投出6勝4敗，86.2局投出66次三振、29保送，防禦率2.18是生涯9年單季最佳紀錄，季後進入自由球員（FA）市場，巨人決定和他簽下1年合約。

巨人先發投手群去年防禦率4.10在大聯盟排名17，3屆塞揚獎投手韋蘭德（Justin Verlander）成為FA，邁向生涯第21季；巨人先發投手除了韋伯（Logan Webb）、瑞伊（Robbie Ray）、魯普（Landen Roupp），還有最近以兩年2200萬美元合約簽下的豪瑟（Adrian Houser），以及跨年前宣布的馬勒。

鄧愷威去年出賽8場，其中7場先發，投出2勝4敗、防禦率6.37，儘管招牌橫掃球威力不錯，但控球不理想，合計29.2局投出39次三振、24次四死球（包括7次三振）；大聯盟官網、ESPN點名巨人多位年輕投手競爭先發，都未提到他的名字。