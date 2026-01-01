快訊

台中跨年夜機車3貼遭貨車撞倒 2孫目睹阿嬤捲入車底身亡

戰績輝煌的「飛行棺材」 印度MiG-21服役62年光榮退役

上億人見證！男星跨年直播突下跪求婚「超甜畫面瘋傳」甜爆熱搜

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／巨人簽定馬勒鞏固先發 鄧愷威拚第3季春訓競爭更凶

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
31歲右投馬勒。 美聯社
31歲右投馬勒。 美聯社

巨人隊迎接新球季，在跨年前簽下31歲右投馬勒（Tyler Mahle），先發投手群基本上已經確定，旅美好手鄧愷威挑戰生涯第3個大聯盟球季，將在春訓面臨更激烈競爭。

巨人去年一度有機會拚到國聯外卡，最後81勝81敗在國聯西區排名第3，連續4年未進季後賽；47歲的維特洛（Tony Vitello）今年接掌兵符，過去未有職業層級執教經驗，直接從大學教練變成大聯盟教頭，成為史上第一人。

馬勒去年在遊騎兵因為肩傷休兵3個月，16場先發投出6勝4敗，86.2局投出66次三振、29保送，防禦率2.18是生涯9年單季最佳紀錄，季後進入自由球員（FA）市場，巨人決定和他簽下1年合約。

巨人先發投手群去年防禦率4.10在大聯盟排名17，3屆塞揚獎投手韋蘭德（Justin Verlander）成為FA，邁向生涯第21季；巨人先發投手除了韋伯（Logan Webb）、瑞伊（Robbie Ray）、魯普（Landen Roupp），還有最近以兩年2200萬美元合約簽下的豪瑟（Adrian Houser），以及跨年前宣布的馬勒。

鄧愷威去年出賽8場，其中7場先發，投出2勝4敗、防禦率6.37，儘管招牌橫掃球威力不錯，但控球不理想，合計29.2局投出39次三振、24次四死球（包括7次三振）；大聯盟官網、ESPN點名巨人多位年輕投手競爭先發，都未提到他的名字。

巨人 大聯盟 鄧愷威

延伸閱讀

MLB／鄧愷威面臨更激烈競爭！ 巨人1年合約網羅先發馬勒

經典賽／軟銀允許古巴王牌缺席春訓 莫尼洛全力備戰國家隊

MLB／官網列道奇隊史五大加盟首年表現 大谷50-50不是第一名

中職／傳味全龍簽洋投「蔣幹」 具6年大聯盟資歷、單季11勝

相關新聞

MLB／巨人簽定馬勒鞏固先發 鄧愷威拚第3季春訓競爭更凶

巨人隊迎接新球季，在跨年前簽下31歲右投馬勒（Tyler Mahle），先發投手群基本上已經確定，旅美好手鄧愷威挑戰生涯...

MLB／鄧愷威面臨更激烈競爭！ 巨人1年合約網羅先發馬勒

巨人隊去年球季尾聲先發輪值人手不足，休賽季積極補強，據大聯盟官網報導，今天與馬勒（Tyler Mahle）簽1年合約，台灣右投鄧愷威將面臨更強的競爭。 馬勒最近幾年被傷病纏身，過去3季只先發24

MLB／貝茲與CP3尬籃球毫不遜色 網卻酸：不如去提升棒球水準

大聯盟休賽季，世界大賽冠軍道奇隊貝茲(Mookie Betts)現身籃球練習場，沒想到33歲的他竟也是一名籃球高手，還與NBA前快艇隊著名CP3保羅(Chris Paul)尬球

MLB／官網列道奇隊史五大加盟首年表現 大谷50-50不是第一名

在大聯盟要成為傳奇，必須擁有足夠長久且表現出色的生涯，但若能在加盟球隊的首季繳出亮眼表現，便會讓人印象深刻。大聯盟官網列出五位球員繳出道奇隊史最出色的加盟首年表現，大谷翔平名列第二，史上首位黑人球員羅

MLB／入札倒數計時 今井達也、岡本和真在洛杉磯會面球團

兩名宣布挑戰大聯盟的日本球星，今井達也與岡本和真兩人的入札期限即將截止，根據大聯盟官網記者費桑德（Mark Feinsand）報導，兩人皆將在本週於洛杉磯和有興趣的球隊進行最終談判。 今井的入札

MLB／天使終於分手「薪水小偷」瑞登 還需分期付款11億

大聯盟官網記者費桑德（Mark Feinsand）指出，天使隊已與三壘手瑞登（Anthony Rendon）達成合約重組協議，將瑞登合約最後一年的薪資3800萬美元（約11億台幣）分為多年延遲支付，這

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。