快訊

台中跨年夜機車3貼遭貨車撞倒 2孫目睹阿嬤捲入車底身亡

戰績輝煌的「飛行棺材」 印度MiG-21服役62年光榮退役

上億人見證！男星跨年直播突下跪求婚「超甜畫面瘋傳」甜爆熱搜

MLB／鄧愷威面臨更激烈競爭！ 巨人1年合約網羅先發馬勒

聯合新聞網／ 綜合報導
巨人簽下先發投手馬勒。 美聯社
巨人簽下先發投手馬勒。 美聯社

巨人隊去年球季尾聲先發輪值人手不足，休賽季積極補強，據大聯盟官網報導，今天與馬勒（Tyler Mahle）簽1年合約，台灣右投鄧愷威將面臨更強的競爭。

馬勒最近幾年被傷病纏身，過去3季只先發24場，一大段時間都在TJ手術復健。2025年他出現右肩疲勞，在傷兵名單待超過3個月。

不過馬勒上季幫遊騎兵隊吃下86.2局，防禦率僅2.18，在至少15場先發的投手當中，僅次伊瓦迪（Nathan Eovaldi）、羅傑斯（Trevor Rogers）與史肯斯（Paul Skenes）。季後遊騎兵未對馬勒提出合格報價，因此簽下他不需給選秀權補償。

2021年馬勒效力紅人隊投出生涯年，180局210次三振，防禦率3.75，那是他最後一次整季沒進傷兵名單。只要能站上投手丘，馬勒幾乎是聯盟平均水準之上的先發投手，自2020年以來，他投473.1局中，防禦率3.61。

馬勒是巨人休賽季簽下的第2位先發投手，豪瑟（Adrian Houser）上個月簽下2年2200萬美元合約。目前巨人輪值有王牌韋伯（Logan Webb）、瑞伊（Robbie Ray）、魯普（Landen Roupp）、豪瑟和馬勒。

年輕先發投手還有柏德松（Hayden Birdsong）、懷森杭特（Carson Whisenhunt）、麥克唐納（Trevor McDonald）、提德威爾（Blade Tidwell）。台灣右投鄧愷威要脫穎而出有一定難度，他上季出賽8場，29.2局狂飆39次三振，防禦率6.37，每局被上壘率1.55。

巨人 鄧愷威

相關新聞

MLB／巨人簽定馬勒鞏固先發 鄧愷威拚第3季春訓競爭更凶

巨人隊迎接新球季，在跨年前簽下31歲右投馬勒（Tyler Mahle），先發投手群基本上已經確定，旅美好手鄧愷威挑戰生涯...

MLB／鄧愷威面臨更激烈競爭！ 巨人1年合約網羅先發馬勒

巨人隊去年球季尾聲先發輪值人手不足，休賽季積極補強，據大聯盟官網報導，今天與馬勒（Tyler Mahle）簽1年合約，台灣右投鄧愷威將面臨更強的競爭。 馬勒最近幾年被傷病纏身，過去3季只先發24

MLB／貝茲與CP3尬籃球毫不遜色 網卻酸：不如去提升棒球水準

大聯盟休賽季，世界大賽冠軍道奇隊貝茲(Mookie Betts)現身籃球練習場，沒想到33歲的他竟也是一名籃球高手，還與NBA前快艇隊著名CP3保羅(Chris Paul)尬球

MLB／官網列道奇隊史五大加盟首年表現 大谷50-50不是第一名

在大聯盟要成為傳奇，必須擁有足夠長久且表現出色的生涯，但若能在加盟球隊的首季繳出亮眼表現，便會讓人印象深刻。大聯盟官網列出五位球員繳出道奇隊史最出色的加盟首年表現，大谷翔平名列第二，史上首位黑人球員羅

MLB／入札倒數計時 今井達也、岡本和真在洛杉磯會面球團

兩名宣布挑戰大聯盟的日本球星，今井達也與岡本和真兩人的入札期限即將截止，根據大聯盟官網記者費桑德（Mark Feinsand）報導，兩人皆將在本週於洛杉磯和有興趣的球隊進行最終談判。 今井的入札

MLB／天使終於分手「薪水小偷」瑞登 還需分期付款11億

大聯盟官網記者費桑德（Mark Feinsand）指出，天使隊已與三壘手瑞登（Anthony Rendon）達成合約重組協議，將瑞登合約最後一年的薪資3800萬美元（約11億台幣）分為多年延遲支付，這

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。