MLB／鄧愷威面臨更激烈競爭！ 巨人1年合約網羅先發馬勒

巨人隊去年球季尾聲先發輪值人手不足，休賽季積極補強，據大聯盟官網報導，今天與馬勒（Tyler Mahle）簽1年合約，台灣右投鄧愷威將面臨更強的競爭。

馬勒最近幾年被傷病纏身，過去3季只先發24場，一大段時間都在TJ手術復健。2025年他出現右肩疲勞，在傷兵名單待超過3個月。

不過馬勒上季幫遊騎兵隊吃下86.2局，防禦率僅2.18，在至少15場先發的投手當中，僅次伊瓦迪（Nathan Eovaldi）、羅傑斯（Trevor Rogers）與史肯斯（Paul Skenes）。季後遊騎兵未對馬勒提出合格報價，因此簽下他不需給選秀權補償。

2021年馬勒效力紅人隊投出生涯年，180局210次三振，防禦率3.75，那是他最後一次整季沒進傷兵名單。只要能站上投手丘，馬勒幾乎是聯盟平均水準之上的先發投手，自2020年以來，他投473.1局中，防禦率3.61。

馬勒是巨人休賽季簽下的第2位先發投手，豪瑟（Adrian Houser）上個月簽下2年2200萬美元合約。目前巨人輪值有王牌韋伯（Logan Webb）、瑞伊（Robbie Ray）、魯普（Landen Roupp）、豪瑟和馬勒。

年輕先發投手還有柏德松（Hayden Birdsong）、懷森杭特（Carson Whisenhunt）、麥克唐納（Trevor McDonald）、提德威爾（Blade Tidwell）。台灣右投鄧愷威要脫穎而出有一定難度，他上季出賽8場，29.2局狂飆39次三振，防禦率6.37，每局被上壘率1.55。