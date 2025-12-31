MLB／貝茲與CP3尬籃球毫不遜色 網卻酸：不如去提升棒球水準

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
道奇隊貝茲。 路透
大聯盟休賽季，世界大賽冠軍道奇隊貝茲(Mookie Betts)現身籃球練習場，沒想到33歲的他竟也是一名籃球高手，還與NBA前快艇隊著名CP3保羅(Chris Paul)尬球，中距離、防守、三分球均毫不遜色，這段由X帳號「Talkin' Baseball」所釋出的影片，貝茲在籃球訓練場大戰CP3，吸引近15萬人觀看，展現自己運動全能的一面，只是還是有網友酸，「老兄，怎麼不把時間花在提升自己棒球水準上！」

貝茲2020年與道奇簽下長達12年3.65億美元超級合約，近兩年雖確實協助道奇隊二連霸，但他在今年球季中表現卻有走下坡的現象，如今出現籃球場上，有網友就擔心說，「如果他打籃球受傷的話，那延期支付款項就要作廢了。」

當然也有網友讚他說，「他就是全能運動員嘛！」、「他可是守住CP3了！」另外也有人對貝茲在影片中白色的光頭討論，說「他這頭，也太誇張了。」

至於保羅遭到NBA快艇隊釋出後，目前仍無落腳處，不過應該是繼續留在洛杉磯練球，所以才會有這段畫面流出。

