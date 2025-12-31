MLB／官網列道奇隊史五大加盟首年表現 大谷50-50不是第一名

在大聯盟要成為傳奇，必須擁有足夠長久且表現出色的生涯，但若能在加盟球隊的首季繳出亮眼表現，便會讓人印象深刻。大聯盟官網列出五位球員繳出道奇隊史最出色的加盟首年表現，大谷翔平名列第二，史上首位黑人球員羅賓森（Jackie Robinson）則成為榜首。

羅賓森在1947年首次登場，不但破除種族隔離，還承受了種種歧視，他的大聯盟初登場4月15日每年都被紀念，也為後來黑人選手登上大聯盟鋪路。羅賓森在新秀年表現出色，成為大聯盟史上第一位年度新人王，此獎之後也以他的名字命名。

羅賓森（Jackie Robinson）是史上首位黑人球員。 美聯社

每年4月15日是「羅賓森紀念日」，所有球員都要穿上42號。 路透

大谷翔平在2024年以十年7億美元的破紀錄合約加盟道奇，當時已獲得2018年美聯新人王與兩屆美聯MVP，儘管因手傷僅能擔綱指定打擊，大谷卻在2024年貢獻54轟、59盜，成為史無前例「50-50 俱樂部」第一人，在加盟後首年便拿下全票MVP，更重要的是奪下第一枚世界大賽冠軍戒。

三到五名分別是於1981年同時獲得新人王與塞揚獎的投手瓦倫祖拉（Fernando Valenzuela）、1949年拿下道奇隊史第二座新人王的黑人球星紐康柏（Don Newcombe）、吉布森（Kirk Gibson）於1988年獲得國聯MVP，並在世界大賽第一戰擊出的驚天再見全壘打。