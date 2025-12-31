MLB／入札倒數計時 今井達也、岡本和真在洛杉磯會面球團

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
今井達也入札期限即將截止。截圖自西武獅X
兩名宣布挑戰大聯盟的日本球星，今井達也岡本和真兩人的入札期限即將截止，根據大聯盟官網記者費桑德（Mark Feinsand）報導，兩人皆將在本週於洛杉磯和有興趣的球隊進行最終談判。

今井的入札期限為1月3日上午，目前27歲的他曾被評為自由市場排名第四的先發投手，除小熊對他具高度興趣外，洋基與費城人也同樣在爭取今井，他本季在日職先發24場，成績10勝5敗，主投163.2局防禦率僅1.92。

強打岡本和真入札期限也將截止。 聯合報系資料照
岡本的入札期限則是1月5日上午，自由市場上有多支球隊與他接觸，包括教士、天使、海盜、藍鳥及紅襪。岡本曾六度入選日職明星賽，效力讀賣巨人11年生涯累計248發全壘打、長打率高達5成21，儘管本季因傷僅出賽69場，他仍繳出15轟、打擊率3成27的成績。

相關新聞

MLB／天使終於分手「薪水小偷」瑞登 還需分期付款11億

大聯盟官網記者費桑德（Mark Feinsand）指出，天使隊已與三壘手瑞登（Anthony Rendon）達成合約重組協議，將瑞登合約最後一年的薪資3800萬美元（約11億台幣）分為多年延遲支付，這

MLB／為找僅此一張菜鳥補丁卡出奇招 球員留電話、社群發徵卡啟事

世上僅有一張的菜鳥補丁球員卡，讓選手本人也忍不住發出徵卡啟事，金鶯隊投手沃夫拉姆（Grant Wolfram）上社群網站...

MLB／道奇將2023盜壘王交易至馬林魚 換來18歲古巴右投

道奇隊今天發動交易，將2023年美聯盜壘王魯伊茲（Esteury Ruiz）送至馬林魚隊，換來18歲古巴右投馬雷羅（Adriano Marrero）。 現年26歲的魯伊茲2023年賽季效力運動家

MLB／金鶯補強勢頭還未停歇！3.1億短約續留前美聯勝投王

今日，根據ESPN的最新報導指出，巴爾的摩金鶯宣布用1年1000萬美元（約新台幣3.1億元）的短約，續留本季飽受傷病困擾的先發投手先發投手艾佛林（Zach Eflin），當中包括2027賽季的雙方選擇

MLB／遊騎兵首冠功臣！希尼宣布高掛球鞋 退休原因原來是...

34歲左投希尼（Andrew Heaney）今日在個人社群媒體X上宣布自己將要高掛球鞋的訊息，他在貼文中感謝一路支持自己的球迷朋友，並表示自己即將轉換新身分的期待。 在2012年大聯盟選秀會上，

