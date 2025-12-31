MLB／入札倒數計時 今井達也、岡本和真在洛杉磯會面球團
兩名宣布挑戰大聯盟的日本球星，今井達也與岡本和真兩人的入札期限即將截止，根據大聯盟官網記者費桑德（Mark Feinsand）報導，兩人皆將在本週於洛杉磯和有興趣的球隊進行最終談判。
今井的入札期限為1月3日上午，目前27歲的他曾被評為自由市場排名第四的先發投手，除小熊對他具高度興趣外，洋基與費城人也同樣在爭取今井，他本季在日職先發24場，成績10勝5敗，主投163.2局防禦率僅1.92。
岡本的入札期限則是1月5日上午，自由市場上有多支球隊與他接觸，包括教士、天使、海盜、藍鳥及紅襪。岡本曾六度入選日職明星賽，效力讀賣巨人11年生涯累計248發全壘打、長打率高達5成21，儘管本季因傷僅出賽69場，他仍繳出15轟、打擊率3成27的成績。
