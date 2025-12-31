MLB／天使終於分手「薪水小偷」瑞登 還需分期付款11億

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
天使與薪水小偷瑞登達成合約重組協議。 美聯社
大聯盟官網記者費桑德（Mark Feinsand）指出，天使隊已與三壘手瑞登（Anthony Rendon）達成合約重組協議，將瑞登合約最後一年的薪資3800萬美元（約11億台幣）分為多年延遲支付，這也意味著天使正式從這份七年2.45億美元（約76億台幣）的毒藥合約中認賠殺出。

瑞登本季因髖關節手術整季報銷，明年也預計將持續缺席，儘管目前他尚未宣布退休，但2026年已確定不會為天使出賽。瑞登近五年飽受傷勢困擾，表現逐漸下滑，總共僅出賽257場，打擊率2成42、長打率3成69，僅貢獻22轟、125分打點；2024年更僅出賽57場，打擊率2成18，沒有擊出全壘打。

目前35歲的瑞登，生涯共1173場出賽，打擊率2成80，累積158轟、295支二壘打、671分打點，曾兩度獲得銀棒獎，在2019年入選明星賽，並於年度MVP票選名列第三，不過在簽下大約後迅速退化，這份七年2.45億美元合約更被視為史上最糟糕的簽約之一。

天使在與瑞登重組合約後獲得部分薪資空間，將以一年500萬美元簽下前明星終結者耶茨（Kirby Yates），他本季效力道奇表現不佳，出賽50場防禦率高達5.23，這是天使自補進羅瑪諾（Jordan Romano）後，另一筆賭注型補強。

