MLB／道奇將2023盜壘王交易至馬林魚 換來18歲古巴右投

道奇隊今天發動交易，將2023年美聯盜壘王魯伊茲（Esteury Ruiz）送至馬林魚隊，換來18歲古巴右投馬雷羅（Adriano Marrero）。

現年26歲的魯伊茲2023年賽季效力運動家隊時，單季67次盜壘成功，摘下美聯盜壘王。

上季道奇為了增加外野深度，用小聯盟23歲右投杜蘭（Carlos Duran）換來魯伊茲，他只出賽19場，21打數4安打，打擊率0.190，有4次盜壘成功。如今魯伊茲被交易至馬林魚，道奇40人名單空出一個名額。

道奇換來的馬雷諾是在今年1月與馬林魚簽約，簽約金35萬美元，在多明尼加夏季聯盟投33局35次三振，防禦率3.82。