快訊

曾放話「曹家人別想碰他的錢」 曹西平立遺囑把遺產都留給他

台中新光三越氣爆5死！總店副理、台中店長等13人涉過失致死遭起訴

做好防寒準備！兩波強冷空氣將襲台…仍不排除「寒流」 最冷時間點曝

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／道奇將2023盜壘王交易至馬林魚 換來18歲古巴右投

聯合新聞網／ 綜合報導
2023年美聯盜壘王魯伊茲。 路透
2023年美聯盜壘王魯伊茲。 路透

道奇隊今天發動交易，將2023年美聯盜壘王魯伊茲（Esteury Ruiz）送至馬林魚隊，換來18歲古巴右投馬雷羅（Adriano Marrero）。

現年26歲的魯伊茲2023年賽季效力運動家隊時，單季67次盜壘成功，摘下美聯盜壘王。

上季道奇為了增加外野深度，用小聯盟23歲右投杜蘭（Carlos Duran）換來魯伊茲，他只出賽19場，21打數4安打，打擊率0.190，有4次盜壘成功。如今魯伊茲被交易至馬林魚，道奇40人名單空出一個名額。

道奇換來的馬雷諾是在今年1月與馬林魚簽約，簽約金35萬美元，在多明尼加夏季聯盟投33局35次三振，防禦率3.82。

道奇 馬林魚

相關新聞

MLB／道奇將2023盜壘王交易至馬林魚 換來18歲古巴右投

道奇隊今天發動交易，將2023年美聯盜壘王魯伊茲（Esteury Ruiz）送至馬林魚隊，換來18歲古巴右投馬雷羅（Adriano Marrero）。 現年26歲的魯伊茲2023年賽季效力運動家

MLB／金鶯補強勢頭還未停歇！3.1億短約續留前美聯勝投王

今日，根據ESPN的最新報導指出，巴爾的摩金鶯宣布用1年1000萬美元（約新台幣3.1億元）的短約，續留本季飽受傷病困擾的先發投手先發投手艾佛林（Zach Eflin），當中包括2027賽季的雙方選擇

MLB／遊騎兵首冠功臣！希尼宣布高掛球鞋 退休原因原來是...

34歲左投希尼（Andrew Heaney）今日在個人社群媒體X上宣布自己將要高掛球鞋的訊息，他在貼文中感謝一路支持自己的球迷朋友，並表示自己即將轉換新身分的期待。 在2012年大聯盟選秀會上，

MLB／否認是日籍三本柱大哥 大谷翔平：那兩個人沒把我當一回事

道奇隊今年再度完成冠軍賽季，日籍戰力功不可沒，大谷翔平作為旅美前輩，日本媒體好奇是否在「三本柱」裡扮演大哥的角色，大谷翔...

MLB／如何讓大谷繼續是大谷？本人給答案：不想捨去對棒球的純愛

大谷翔平去年因復健擱置將投球技能包帶到球場上，今年季中重拾「二刀流」，最終完成另一個全票年度MVP賽季，NHK專訪揭露他...

MLB／被DFA後找到新東家 紅人1年140萬簽昔日首輪大物

今日根據《ESPN》報導，辛辛那提紅人端出一份1年、140萬美元的合約，網羅運動家外野手布雷戴（JJ Bleday），外帶激勵獎金。 現年28歲的布雷戴，在上個月被運動家球團指定讓渡（DFA），

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。