聽新聞
0:00 / 0:00
MLB／道奇將2023盜壘王交易至馬林魚 換來18歲古巴右投
道奇隊今天發動交易，將2023年美聯盜壘王魯伊茲（Esteury Ruiz）送至馬林魚隊，換來18歲古巴右投馬雷羅（Adriano Marrero）。
現年26歲的魯伊茲2023年賽季效力運動家隊時，單季67次盜壘成功，摘下美聯盜壘王。
上季道奇為了增加外野深度，用小聯盟23歲右投杜蘭（Carlos Duran）換來魯伊茲，他只出賽19場，21打數4安打，打擊率0.190，有4次盜壘成功。如今魯伊茲被交易至馬林魚，道奇40人名單空出一個名額。
道奇換來的馬雷諾是在今年1月與馬林魚簽約，簽約金35萬美元，在多明尼加夏季聯盟投33局35次三振，防禦率3.82。
🔥 《中華隊×經典賽20年》
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言