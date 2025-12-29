快訊

2022年後首搭配民航限航…本次中共軍演規模近年最大？國防部說話了

共軍環台軍演 立榮與華信馬祖整日、金門晚間6時前航班全取消

員工好幸福！麥當勞進駐聯發科 副董蔡力行親為員工送驚喜

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／金鶯補強勢頭還未停歇！3.1億短約續留前美聯勝投王

聯合新聞網／ 綜合報導
艾佛林。 美聯社
艾佛林。 美聯社

今日，根據ESPN的最新報導指出，巴爾的摩金鶯宣布用1年1000萬美元（約新台幣3.1億元）的短約，續留本季飽受傷病困擾的先發投手先發投手艾佛林（Zach Eflin），當中包括2027賽季的雙方選擇權；以及如果被交易時他將獲得50萬美元（約新台幣1千5百萬元）補償金。

除了艾佛林之外，金鶯先前還積極補強了其他位置，包含一名終結者和一名巨砲。金鶯先是在11月底與全明星終結者海斯利（Ryan Helsley）簽下了一份2年2800萬美元的合約；以及用5年1.55億美元網羅今年在大都會敲出38轟的「北極熊」阿隆索（Pete Alonso）。

至於本次續約的主角、目前31歲的艾佛林，在去年季中透過交易，從光芒轉戰金鶯，並在轉隊後繳出5勝2敗、防禦率2.60的優異表現。但本季他受到傷勢影響不小，先是右側背闊肌拉傷，季中又傳出下背部不適，最終因要進行手術治療導致整季報銷，最終留下14場出賽，6勝5敗的成績以及防禦率5.93的成績單。

先前加盟金鶯的阿隆索（右二）。 美聯社
先前加盟金鶯的阿隆索（右二）。 美聯社

在大聯盟效力10年的他，總計投1073.2局，送出922次三振，戰績為68勝67敗，防禦率為4.28。他生涯投最好的一季是在2023年效力光芒時期，該季31場出賽皆擔任先發，177.2局投球送出186次三振，拿下全美聯最多的16場勝投，防禦率3.50，ERA+120，並在季後的塞揚獎票選上排名第6高。

上賽季，金鶯隊在大聯盟30支球隊的ERA排名中位列第24位。因此，提升投手群的陣容深度是金鶯總經理艾利亞斯（Mike Elias）今年冬天針對球隊陣容進行補強的三大優先事項之一。

金鶯 阿隆索

相關新聞

MLB／否認是日籍三本柱大哥 大谷翔平：那兩個人沒把我當一回事

道奇隊今年再度完成冠軍賽季，日籍戰力功不可沒，大谷翔平作為旅美前輩，日本媒體好奇是否在「三本柱」裡扮演大哥的角色，大谷翔...

MLB／如何讓大谷繼續是大谷？本人給答案：不想捨去對棒球的純愛

大谷翔平去年因復健擱置將投球技能包帶到球場上，今年季中重拾「二刀流」，最終完成另一個全票年度MVP賽季，NHK專訪揭露他...

MLB／金鶯補強勢頭還未停歇！3.1億短約續留前美聯勝投王

今日，根據ESPN的最新報導指出，巴爾的摩金鶯宣布用1年1000萬美元（約新台幣3.1億元）的短約，續留本季飽受傷病困擾的先發投手先發投手艾佛林（Zach Eflin），當中包括2027賽季的雙方選擇

MLB／遊騎兵首冠功臣！希尼宣布高掛球鞋 退休原因原來是...

34歲左投希尼（Andrew Heaney）今日在個人社群媒體X上宣布自己將要高掛球鞋的訊息，他在貼文中感謝一路支持自己的球迷朋友，並表示自己即將轉換新身分的期待。 在2012年大聯盟選秀會上，

MLB／被DFA後找到新東家 紅人1年140萬簽昔日首輪大物

今日根據《ESPN》報導，辛辛那提紅人端出一份1年、140萬美元的合約，網羅運動家外野手布雷戴（JJ Bleday），外帶激勵獎金。 現年28歲的布雷戴，在上個月被運動家球團指定讓渡（DFA），

MLB／牛棚補強持續進行 小熊再簽均速155KM火球男哈維

根據《ESPN》報導，芝加哥小熊隊近日端出1年合約簽下31歲的後援右投哈維（Hunter Harvey），進一步提升牛棚戰力。 哈維今年效力皇家隊，在4月中旬遭遇大圓肌拉傷，直到7月底才回歸。隨

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。