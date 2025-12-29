MLB／金鶯補強勢頭還未停歇！3.1億短約續留前美聯勝投王

今日，根據ESPN的最新報導指出，巴爾的摩金鶯宣布用1年1000萬美元（約新台幣3.1億元）的短約，續留本季飽受傷病困擾的先發投手先發投手艾佛林（Zach Eflin），當中包括2027賽季的雙方選擇權；以及如果被交易時他將獲得50萬美元（約新台幣1千5百萬元）補償金。

除了艾佛林之外，金鶯先前還積極補強了其他位置，包含一名終結者和一名巨砲。金鶯先是在11月底與全明星終結者海斯利（Ryan Helsley）簽下了一份2年2800萬美元的合約；以及用5年1.55億美元網羅今年在大都會敲出38轟的「北極熊」阿隆索（Pete Alonso）。

至於本次續約的主角、目前31歲的艾佛林，在去年季中透過交易，從光芒轉戰金鶯，並在轉隊後繳出5勝2敗、防禦率2.60的優異表現。但本季他受到傷勢影響不小，先是右側背闊肌拉傷，季中又傳出下背部不適，最終因要進行手術治療導致整季報銷，最終留下14場出賽，6勝5敗的成績以及防禦率5.93的成績單。

在大聯盟效力10年的他，總計投1073.2局，送出922次三振，戰績為68勝67敗，防禦率為4.28。他生涯投最好的一季是在2023年效力光芒時期，該季31場出賽皆擔任先發，177.2局投球送出186次三振，拿下全美聯最多的16場勝投，防禦率3.50，ERA+120，並在季後的塞揚獎票選上排名第6高。

上賽季，金鶯隊在大聯盟30支球隊的ERA排名中位列第24位。因此，提升投手群的陣容深度是金鶯總經理艾利亞斯（Mike Elias）今年冬天針對球隊陣容進行補強的三大優先事項之一。