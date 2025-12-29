MLB／遊騎兵首冠功臣！希尼宣布高掛球鞋 退休原因原來是...
34歲左投希尼（Andrew Heaney）今日在個人社群媒體X上宣布自己將要高掛球鞋的訊息，他在貼文中感謝一路支持自己的球迷朋友，並表示自己即將轉換新身分的期待。
在2012年大聯盟選秀會上，馬林魚於首輪第9順位選進希尼，隨後希尼在2014年登上大聯盟。在數十年的大聯盟生涯中，他曾效力過馬林魚、天使、洋基、道奇、遊騎兵、海盜，總計230場出賽（先發208場），1136.2局的投球送出1156次三振，拿下56勝72敗，防禦率4.57，ERA+92。
希尼的生涯巔峰時刻是在2023年效力遊騎兵時期，當時例行賽他拿下生涯最佳的10勝6敗成績，並在季後賽幫助遊騎兵一路挺進世界大賽，面對響尾蛇累計5.2局的投球僅失1分。最終，遊騎兵以4：1攻克響尾蛇，拿下隊史首座冠軍。
談到退休原因，希尼坦言過去幾個賽季「每天到球場報到、努力讓自己每次出賽都進步」一直是推動自己的力量，但長期職業生涯也伴隨挑戰與犧牲，特別是長時間離家的他，無法陪伴摯愛的人。因此，對於自己即將退下戰袍，希尼興奮表示：「我已準備好把專注與精力放回當丈夫、父親、家庭的一份子，以及社區裡更積極的一員。」
除此之外，希尼還對長期以來支持他的球迷表達感謝之意，「謝謝你們給我的愛與支持！」
