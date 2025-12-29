MLB／否認是日籍三本柱大哥 大谷翔平：那兩個人沒把我當一回事

道奇隊今年再度完成冠軍賽季，日籍戰力功不可沒，大谷翔平作為旅美前輩，日本媒體好奇是否在「三本柱」裡扮演大哥的角色，大谷翔平笑說並沒有，還吐槽山本由伸、佐佐木朗希兩位後輩，「基本上都不太把我當一回事。」

NHK於昨天晚間播出大谷翔平專訪，回顧今年賽季，其中也聊到3位日籍隊友之間的情誼。

大谷說能以日本人的身分，3個人一起慶祝這座冠軍，自己也是相當開心，他也稱讚學弟們的表現，「由伸今年表現非常出色，朗希也在關鍵時刻傷癒歸隊貢獻戰力，兩個人都有一個很棒的賽季。」

山本由伸堪稱道奇今年奪冠路上的一號功臣，單一年度季後賽貢獻5勝、世界大賽3勝，包括橫跨國聯冠軍賽到世界大賽的連兩場完投勝，以及世界大賽第6戰、第7戰的「中0日」登板，熱血撐起道奇奪冠大業。佐佐木朗希則在季末復出，正好補上道奇最薄弱的牛棚戰力。

當被問到是否在三人中扮演大哥的角色，大谷笑了，他表示自己完全沒有那種感覺，「基本上，那兩個都沒有把我當一回事，尤其是由伸。」