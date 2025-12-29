快訊

MLB／如何讓大谷繼續是大谷？本人給答案：不想捨去對棒球的純愛

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
大谷翔平上季重返二刀流，。 美聯社
大谷翔平上季重返二刀流，。 美聯社

大谷翔平去年因復健擱置將投球技能包帶到球場上，今年季中重拾「二刀流」，最終完成另一個全票年度MVP賽季，NHK專訪揭露他今年的心路歷程，大谷翔平坦言，隨著自己的年紀逐漸向老將靠攏，若又遇到需要動刀的狀況，幾乎不可能再維持二刀流，今年確實是抱著「最後一次的機會」覺悟。

大谷今年在打擊區上貢獻172安、55轟、102分打點，繳出打擊率2成82、上壘率3成92、長打率6成22；他從6月恢復投手出賽，全季出賽14場、47局，取得1勝1敗、防禦率2.87，送出62次三振。

堪稱代表作之一的一戰，發生在國聯冠軍賽第4戰面對釀酒人隊，在那之前，大谷在今年季後賽打擊率跌到1成58，低迷狀況飽受討論，而該役他雙刀出賽，投手丘上繳出6局無失分、送出10K，打擊區上炸裂三響砲。

大谷翔平。 路透社
大谷翔平。 路透社

大谷當時也為低潮所苦，在系列賽第3戰賽前主動提議進行戶外打擊練習，這是他在來到道奇後首度於賽季期間室外練打，「因為那時感覺自己沒辦法把球看得很清楚，所以決定改變原本的模式。」藉由這樣的改變確實打出手感，接著就在第4戰出現史詩戰役，大谷說：「真的很慶幸一切還來得及。」

回顧今年賽季，由於手肘韌帶已是第二次動刀，大谷翔平在季前準備時就有覺悟，如果這次再受傷，恐怕就要告別二刀流了。他為此改採揮臂式投球，他說考量是希望即使在放鬆的狀態下，也能穩定投出95到96哩的球速，同時降低手肘負擔。

大谷坦言，隨著年紀逐漸從中生代邁入老將，如果再遇到受傷動刀，要再花1年半復健，重返投手丘其實是不太現實的想法，「對於二刀流的挑戰，我確實是懷抱著這是最後一次機會的感覺。」

訪問尾聲，被問到為了讓大谷翔平一直是大谷翔平，自己最珍惜的是什麼？大谷翔平回應：「不想捨去棒球是興趣的那份心情。」他表示，不管取得多大的成就、必須要做的事及要扛起的責任越來越多，自己仍在持續追求技術、想打自己想打的那種棒球，「我希望能一直保有把棒球當成興趣、愛好的想法，直到退休為止，其實一路上也是這樣走過來的，只要不改變就是一件好事。」

大谷翔平 棒球 道奇

相關新聞

MLB／否認是日籍三本柱大哥 大谷翔平：那兩個人沒把我當一回事

道奇隊今年再度完成冠軍賽季，日籍戰力功不可沒，大谷翔平作為旅美前輩，日本媒體好奇是否在「三本柱」裡扮演大哥的角色，大谷翔...

MLB／如何讓大谷繼續是大谷？本人給答案：不想捨去對棒球的純愛

大谷翔平去年因復健擱置將投球技能包帶到球場上，今年季中重拾「二刀流」，最終完成另一個全票年度MVP賽季，NHK專訪揭露他...

MLB／被DFA後找到新東家 紅人1年140萬簽昔日首輪大物

今日根據《ESPN》報導，辛辛那提紅人端出一份1年、140萬美元的合約，網羅運動家外野手布雷戴（JJ Bleday），外帶激勵獎金。 現年28歲的布雷戴，在上個月被運動家球團指定讓渡（DFA），

MLB／牛棚補強持續進行 小熊再簽均速155KM火球男哈維

根據《ESPN》報導，芝加哥小熊隊近日端出1年合約簽下31歲的後援右投哈維（Hunter Harvey），進一步提升牛棚戰力。 哈維今年效力皇家隊，在4月中旬遭遇大圓肌拉傷，直到7月底才回歸。隨

MLB／白襪1年輸100場以上真的太多 上原浩治盼村上宗隆不被影響

日本職棒重砲村上宗隆挑戰大聯盟，以兩年3400萬美元合約落腳白襪隊，從最初外界預期將有億級合約到一紙短約，旅美前輩上原浩...

MLB／比追求塔克更適合？洋基全力續簽貝林傑 「法官」力挺要留人

紐約洋基正積極推動續約前國聯MVP貝林傑（Cody Bellinger），他的去向也成為大聯盟自由市場的焦點之一。儘管洋基表態強烈留人意願，但市場競逐激烈，仍有多支豪門球隊虎視眈眈，讓這筆談判充滿變數

