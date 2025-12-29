MLB／如何讓大谷繼續是大谷？本人給答案：不想捨去對棒球的純愛

大谷翔平去年因復健擱置將投球技能包帶到球場上，今年季中重拾「二刀流」，最終完成另一個全票年度MVP賽季，NHK專訪揭露他今年的心路歷程，大谷翔平坦言，隨著自己的年紀逐漸向老將靠攏，若又遇到需要動刀的狀況，幾乎不可能再維持二刀流，今年確實是抱著「最後一次的機會」覺悟。

大谷今年在打擊區上貢獻172安、55轟、102分打點，繳出打擊率2成82、上壘率3成92、長打率6成22；他從6月恢復投手出賽，全季出賽14場、47局，取得1勝1敗、防禦率2.87，送出62次三振。

堪稱代表作之一的一戰，發生在國聯冠軍賽第4戰面對釀酒人隊，在那之前，大谷在今年季後賽打擊率跌到1成58，低迷狀況飽受討論，而該役他雙刀出賽，投手丘上繳出6局無失分、送出10K，打擊區上炸裂三響砲。

大谷翔平。 路透社

大谷當時也為低潮所苦，在系列賽第3戰賽前主動提議進行戶外打擊練習，這是他在來到道奇後首度於賽季期間室外練打，「因為那時感覺自己沒辦法把球看得很清楚，所以決定改變原本的模式。」藉由這樣的改變確實打出手感，接著就在第4戰出現史詩戰役，大谷說：「真的很慶幸一切還來得及。」

回顧今年賽季，由於手肘韌帶已是第二次動刀，大谷翔平在季前準備時就有覺悟，如果這次再受傷，恐怕就要告別二刀流了。他為此改採揮臂式投球，他說考量是希望即使在放鬆的狀態下，也能穩定投出95到96哩的球速，同時降低手肘負擔。

大谷坦言，隨著年紀逐漸從中生代邁入老將，如果再遇到受傷動刀，要再花1年半復健，重返投手丘其實是不太現實的想法，「對於二刀流的挑戰，我確實是懷抱著這是最後一次機會的感覺。」

訪問尾聲，被問到為了讓大谷翔平一直是大谷翔平，自己最珍惜的是什麼？大谷翔平回應：「不想捨去棒球是興趣的那份心情。」他表示，不管取得多大的成就、必須要做的事及要扛起的責任越來越多，自己仍在持續追求技術、想打自己想打的那種棒球，「我希望能一直保有把棒球當成興趣、愛好的想法，直到退休為止，其實一路上也是這樣走過來的，只要不改變就是一件好事。」