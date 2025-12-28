MLB／被DFA後找到新東家 紅人1年140萬簽昔日首輪大物
今日根據《ESPN》報導，辛辛那提紅人端出一份1年、140萬美元的合約，網羅運動家外野手布雷戴（JJ Bleday），外帶激勵獎金。
現年28歲的布雷戴，在上個月被運動家球團指定讓渡（DFA），之後遭不續約，成為自由球員，現如今轉戰紅人。
布雷戴今年球季出賽98場，打擊三圍為.212/.294/.404，攻擊指數0.698，另有14發全壘打、39分打點進帳。儘管布雷戴打擊率只有2成左右，但由於他的擊球質量高，且擅長拉打高飛球、防守能力不俗，能夠提升紅人在外野方面的整體戰力。
在2019年MLB選秀中，布雷戴被馬林魚隊以首輪第4順位選中，並於2022年代表馬林魚隊完成他在大聯盟的首秀，在2023賽季前他被交易至運動家隊。截至目前為止，布雷戴生涯在大聯盟累積404場出賽，共敲出49轟，打擊率為0.215。
除了簽下布雷戴，紅人還與馬林魚發動交易，送出小聯盟外野手奧唐納（Ethan O'Donnell），換來外野手邁爾斯（Dane Myers）。邁爾斯本季出賽106場，交出6轟、31分打點、打擊率0.235的成績。
🔥 《中華隊×經典賽20年》
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言