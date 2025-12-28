MLB／被DFA後找到新東家 紅人1年140萬簽昔日首輪大物

今日根據《ESPN》報導，辛辛那提紅人端出一份1年、140萬美元的合約，網羅運動家外野手布雷戴（JJ Bleday），外帶激勵獎金。

現年28歲的布雷戴，在上個月被運動家球團指定讓渡（DFA），之後遭不續約，成為自由球員，現如今轉戰紅人。

布雷戴今年球季出賽98場，打擊三圍為.212/.294/.404，攻擊指數0.698，另有14發全壘打、39分打點進帳。儘管布雷戴打擊率只有2成左右，但由於他的擊球質量高，且擅長拉打高飛球、防守能力不俗，能夠提升紅人在外野方面的整體戰力。

在2019年MLB選秀中，布雷戴被馬林魚隊以首輪第4順位選中，並於2022年代表馬林魚隊完成他在大聯盟的首秀，在2023賽季前他被交易至運動家隊。截至目前為止，布雷戴生涯在大聯盟累積404場出賽，共敲出49轟，打擊率為0.215。

除了簽下布雷戴，紅人還與馬林魚發動交易，送出小聯盟外野手奧唐納（Ethan O'Donnell），換來外野手邁爾斯（Dane Myers）。邁爾斯本季出賽106場，交出6轟、31分打點、打擊率0.235的成績。