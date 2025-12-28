快訊

強震後五股德音國小工友關水閥摔落重創亡 兄弟赴殯儀館相驗頻拭淚

接獲富邦不續約通知 Populady寶兒淚崩「真的很難過」

賴總統發言又被小編下架？ 王鴻薇：總統府偷遮羞

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／牛棚補強持續進行 小熊再簽均速155KM火球男哈維

聯合新聞網／ 綜合報導
哈維。 美聯社
哈維。 美聯社

根據《ESPN》報導，芝加哥小熊隊近日端出1年合約簽下31歲的後援右投哈維（Hunter Harvey），進一步提升牛棚戰力。

哈維今年效力皇家隊，在4月中旬遭遇大圓肌拉傷，直到7月底才回歸。隨後又再度遭遇右內收肌二級拉傷，提前宣告賽季報銷。總計他本季成績，他代表皇家出賽12場，成績1勝0敗，有5次中繼成功，累積10.2局投球送出11K，防禦率是驚人的0，被打擊率0.158，每局被上壘率為0.66。

以四縫線速球為主要武器的哈維，另外還搭配指叉球、曲球和滑球三種變化球，他上季四縫線均速達到97.8英哩（約157.3公里），本季則稍微下降至為96.1英哩（約154.6公里）。

哈維生涯一共投了185局，送出201次三振，並搶下65次中繼成功、11次救援成功，他最初於2013年選秀大會首輪被金鶯選中，並在2019年升上大聯盟，在2021年離開金鶯後，哈維輾轉加盟國民、皇家，現如今加盟小熊。

由於休賽季期間有多位主戰投手相繼離隊，包含季後賽倚重的投手凱勒（Brad Keller）、帕瑪倫茲（Drew Pomeranz）等人，小熊隊在休賽期重建了牛棚。隨後，他們簽下了麥頓（Phil Maton）、米爾納（Hoby Milner）、韋伯（Jacob Webb）等多名後援投手進行補強。

哈維的父親老哈維（Bryan Harvey）過去也是大聯盟牛棚名投，不僅曾入選2次明星賽，還於1991年以單季46次救援成功，成功獲得該年度美聯救援王，MLB生涯9年累積177次救援成功。

小熊

相關新聞

MLB／白襪1年輸100場以上真的太多 上原浩治盼村上宗隆不被影響

日本職棒重砲村上宗隆挑戰大聯盟，以兩年3400萬美元合約落腳白襪隊，從最初外界預期將有億級合約到一紙短約，旅美前輩上原浩...

MLB／牛棚補強持續進行 小熊再簽均速155KM火球男哈維

根據《ESPN》報導，芝加哥小熊隊近日端出1年合約簽下31歲的後援右投哈維（Hunter Harvey），進一步提升牛棚戰力。 哈維今年效力皇家隊，在4月中旬遭遇大圓肌拉傷，直到7月底才回歸。隨

MLB／比追求塔克更適合？洋基全力續簽貝林傑 「法官」力挺要留人

紐約洋基正積極推動續約前國聯MVP貝林傑（Cody Bellinger），他的去向也成為大聯盟自由市場的焦點之一。儘管洋基表態強烈留人意願，但市場競逐激烈，仍有多支豪門球隊虎視眈眈，讓這筆談判充滿變數

MLB／「30.7」關鍵數字！道奇打線高齡化 拚三連霸有隱憂

洛杉磯道奇在2025年最大的問題無疑是牛棚，球團在進入休賽季後也已迅速回應，簽下市場上最頂級的終結者狄亞茲（Edwin Díaz），加上原本就具備多名火球型投手，外界普遍預期道奇牛棚在新賽季將有明顯反

MLB／傳貝林傑追求1.8億美元合約 洋基有信心不會是下一個索托

大都會隊近2年不停挖角同城洋基隊球員，最受矚目的是去年用破紀錄合約搶來索托（Juan Soto），最近傳出貝林傑（Cody Bellinger）也是大都會目標，對此《紐約郵報》資深記者海曼（Jon H

MLB／道奇大撒幣被別隊球迷討厭 克蕭以洋基為例：是好事

道奇隊近年瘋狂補強成為新一代「邪惡帝國」，引發其他球隊球迷的不滿。剛退休的道奇傳奇左投克蕭（Clayton Kershaw）認為，道奇被討厭是好事。 道奇近年陸續補進大谷翔平、山本由伸、佐佐木朗

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。