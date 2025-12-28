MLB／牛棚補強持續進行 小熊再簽均速155KM火球男哈維

根據《ESPN》報導，芝加哥小熊隊近日端出1年合約簽下31歲的後援右投哈維（Hunter Harvey），進一步提升牛棚戰力。

哈維今年效力皇家隊，在4月中旬遭遇大圓肌拉傷，直到7月底才回歸。隨後又再度遭遇右內收肌二級拉傷，提前宣告賽季報銷。總計他本季成績，他代表皇家出賽12場，成績1勝0敗，有5次中繼成功，累積10.2局投球送出11K，防禦率是驚人的0，被打擊率0.158，每局被上壘率為0.66。

以四縫線速球為主要武器的哈維，另外還搭配指叉球、曲球和滑球三種變化球，他上季四縫線均速達到97.8英哩（約157.3公里），本季則稍微下降至為96.1英哩（約154.6公里）。

RHP Hunter Harvey and the Chicago Cubs are reportedly in agreement on a contract. pic.twitter.com/Qa0MPBxro9 — MLB Network (@MLBNetwork) 2025年12月27日

哈維生涯一共投了185局，送出201次三振，並搶下65次中繼成功、11次救援成功，他最初於2013年選秀大會首輪被金鶯選中，並在2019年升上大聯盟，在2021年離開金鶯後，哈維輾轉加盟國民、皇家，現如今加盟小熊。

由於休賽季期間有多位主戰投手相繼離隊，包含季後賽倚重的投手凱勒（Brad Keller）、帕瑪倫茲（Drew Pomeranz）等人，小熊隊在休賽期重建了牛棚。隨後，他們簽下了麥頓（Phil Maton）、米爾納（Hoby Milner）、韋伯（Jacob Webb）等多名後援投手進行補強。

哈維的父親老哈維（Bryan Harvey）過去也是大聯盟牛棚名投，不僅曾入選2次明星賽，還於1991年以單季46次救援成功，成功獲得該年度美聯救援王，MLB生涯9年累積177次救援成功。