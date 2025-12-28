MLB／白襪1年輸100場以上真的太多 上原浩治盼村上宗隆不被影響

快訊

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導

日本職棒重砲村上宗隆挑戰大聯盟，以兩年3400萬美元合約落腳白襪隊，從最初外界預期將有億級合約到一紙短約，旅美前輩上原浩治今天在節目中提出個人看法，認為這筆合約對白襪來說算是合理，也提醒村上宗隆身處戰績差的球隊需要注意的地方，「希望他不要被球隊長期輸球氛圍影響，專注在自身表現。」

上原浩治今天登上TBS「Sunday Morning」節目，談到村上的合約，他直言：「我認為算是合理。」他指出，你無法預期球員能否打出成績，長約對球團來說沒有太大好處，「先用兩年觀察他的表現，如果真的打出來了，交易也是一種選項，白襪也能藉此換回一些年輕選手，我認為白襪應該是在打這樣的算盤。」

白襪已經連續3年留下百敗賽季、連續兩年美聯中區墊底，去年的121敗甚至寫下大聯盟新猷，上原對此先是表示，「在我打球時，其實白襪是一支很強的球隊。」實際狀況是上原在大聯盟征戰為2009到17年，白襪在這段9年期間不曾打過季後賽，最佳戰績僅兩次分區第二（2010、2012），其餘7年勝率都在5成以下。

上原表示，大聯盟的戰力版圖大概每3年都會有很大的變化，但一年輸到120場也確實真的太多了，「超過100敗的話，真的會讓人覺得每天都在輸球。」他表示，希望村上不要被長期輸球的氣氛影響，專注在自身表現，追求在大聯盟站穩腳步。

白襪 大聯盟 村上宗隆

