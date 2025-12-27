MLB／比追求塔克更適合？洋基全力續簽貝林傑 「法官」力挺要留人

紐約洋基正積極推動續約前國聯MVP貝林傑（Cody Bellinger），他的去向也成為大聯盟自由市場的焦點之一。儘管洋基表態強烈留人意願，但市場競逐激烈，仍有多支豪門球隊虎視眈眈，讓這筆談判充滿變數。

消息指出，洋基內部對續留貝林傑保持樂觀，並期待不會重演超級球星索托（Juan Soto）離隊的情況，盼貝林傑在2026年繼續披上條紋衫。球隊當家重砲「法官」賈吉（Aaron Judge）更被點名是力挺續約的重要推手之一。《紐約郵報》名記者海曼（Jon Heyman）報導指出，「法官」私下強烈希望球團將貝林傑留在陣中。

海曼在2025年12月25日的專文中分析，雖然小熊球星塔克（Kyle Tucker）被視為市場頭號自由球員，但相較之下，貝林傑的守位多樣性更符合紐約球隊需求，且合約價格也相對較低。

報導同時提到，洋基已將貝林傑列為優先目標，並對他不像索托那樣轉投皇后區的同城對手感到相當有信心。不過，舊東家道奇與巨人同樣被點名對貝林傑表達高度興趣。

從合約面來看，貝林傑已跳脫原本3年8000萬美元的合約，準備測試市場行情。根據Spotrac預估，他的身價可能上看6年1億8200萬美元。即便金額不菲，但相較追逐塔克等頂級自由球員，續約貝林傑仍被視為更具成本效益的選項。

競逐方面，除洋基外，紐約大都會與洛杉磯道奇也被視為主要競爭者。《The Athletic》記者鮑登（Jim Bowden）在12月17日於社群平台X指出，貝林傑的市場相當熱絡，最可能的結果是加盟具爭冠實力的大市場球隊，而目前排序以洋基、大都會、道奇為最有機會的落腳點。

洋基總管凱許曼（Brian Cashman）則多次公開肯定貝林傑的價值。他表示，貝林傑無論對哪支球隊都是理想人選，不僅能勝任多個守備位置，左右投手都能有效應對，且具備良好擊球與聯繫能力，也認為洋基的環境相當適合他的發揮。

在洋基高層、當家球星與市場評價一致看好的情況下，貝林傑的續約談判仍將持續發酵。最終他是否留在紐約，或轉戰其他豪門，勢必成為這個休賽季最受矚目的自由球員動向之一。