MLB／「30.7」關鍵數字！道奇主力打線高齡化 三連霸之旅有隱憂

洛杉磯道奇在2025年最大的問題無疑是牛棚，球團在進入休賽季後也已迅速回應，簽下市場上最頂級的終結者狄亞茲（Edwin Díaz），加上原本就具備多名火球型投手，外界普遍預期道奇牛棚在新賽季將有明顯反彈，有助於邁向三連霸之旅。

然而《ESPN》專欄卻點出，道奇看似無敵的背後真正值得關注的關鍵數字其實是「30.7」。

根據《Baseball Reference》以實際出賽時間加權計算，道奇2025年野手平均年齡為30.7歲，是全大聯盟最老的野手群。即便如此，這套打線依舊維持高效率，這其中自然是仰賴大谷翔平的超凡輸出，道奇團隊得分仍高居聯盟前段，僅次於紐約洋基。

不過，若要找出道奇在2026年可能被擊敗的理由，最大變數恐怕正是「年齡回檔」。報導指出，道奇近年得分呈現下滑趨勢，2023年攻下906分、2024年降至842分，2025年再滑落到825分，這還是在2024年成功網羅大谷翔平的情況下。隨著核心打者年紀漸長，進攻火力是否持續走低，成為潛在警訊。

主力陣容中，弗里曼（Freddie Freeman）仍維持高水準，但即將迎來36歲球季；孟西（Max Muncy）同樣36歲；貝茲（Mookie Betts）將滿33歲，且剛經歷生涯表現最低迷的一季；赫南德茲（Teoscar Hernández）33歲，2025年上壘率僅0.284。這些數字都顯示，道奇打線已進入高齡區間。

道奇已經率先補強牛棚戰力，接下來的焦點將落在進攻端，是否會進一步強化火力，或至少讓打線年齡結構年輕化。否則，當歲月開始追上關鍵主力時，30.7歲這個數字，可能會成為道奇爭冠路上最現實的考驗。