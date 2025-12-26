快訊

搶不到記憶體！Google傳開除採購主管 微軟高層遭拒「憤而離席」

台美關稅有進度？經貿辦稱「已有大致共識」 待美方安排總結會議

聖誕前夕嗆「人死不夠多」…男遭調查局拘提 竟是傳產老闆、讀EMBA

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／傳貝林傑追求1.8億美元合約 洋基有信心不會是下一個索托

聯合新聞網／ 綜合報導
貝林傑。 路透
貝林傑。 路透

大都會隊近2年不停挖角同城洋基隊球員，最受矚目的是去年用破紀錄合約搶來索托（Juan Soto），最近傳出貝林傑（Cody Bellinger）也是大都會目標，對此《紐約郵報》資深記者海曼（Jon Heyman）指出，洋基有信心貝林傑不會跳槽至大都會。

貝林傑憑藉優異守備和不俗打擊成績，繳出2019年MVP賽季後，新高的5.1勝利貢獻值（WAR），季後他成為自由球員卻始終沒簽約。

儘管塔克（Kyle Tucker）WAR值4.6不如貝林傑，但打擊表現較穩定的他被視為自由市場最大咖外野手。傳出塔克正追求11年4.18億美元合約；貝林傑則是尋求6年1.8億美元合約。

洋基記者柯瑞（Jack Curry）指出，沒有球隊接近滿足貝林傑的需求，洋基球評麥凱伊（Michael Kay）提到，經紀人波拉斯（Scott Boras）會看塔克拿到什麼合約後，再安排貝林傑。

《紐約郵報》記者海曼（Jon Heyman）則強調，洋基把貝林傑列為首要目標，且非常有信心，貝林傑不會像索托一樣離開洋基，跳槽至大都會。洋基隊長賈吉（Aaron Judge）是續約貝林傑的堅定支持者。

貝林傑 洋基 大都會

相關新聞

MLB／傳貝林傑追求1.8億美元合約 洋基有信心不會是下一個索托

大都會隊近2年不停挖角同城洋基隊球員，最受矚目的是去年用破紀錄合約搶來索托（Juan Soto），最近傳出貝林傑（Cody Bellinger）也是大都會目標，對此《紐約郵報》資深記者海曼（Jon H

MLB／道奇大撒幣被別隊球迷討厭 克蕭以洋基為例：是好事

道奇隊近年瘋狂補強成為新一代「邪惡帝國」，引發其他球隊球迷的不滿。剛退休的道奇傳奇左投克蕭（Clayton Kershaw）認為，道奇被討厭是好事。 道奇近年陸續補進大谷翔平、山本由伸、佐佐木朗

MLB／前中職洋投哈瑪星加入巨人！ 有機會與鄧愷威當隊友

《NBC Sports》記者帕夫洛維奇（Alex Pavlovic）指出，曾效力中華職棒台鋼雄鷹隊的左投哈瑪星（Nick Margevicius）與巨人簽下附帶大聯盟春訓的小聯盟合約。 現年29

MLB／運動家耶誕節開運鈔車！ 破隊史合約綁定24歲新星

運動家隊美國時間耶誕節開出運鈔車！以7年8600萬美元（約27億新台幣）破隊史紀錄合約，提前綁定24歲新星索德史東（Tyler Soderstrom）。 合約保障總金額創運動家隊史紀錄，還有第8

MLB／重視宋成文多面手能力 教士總教練以道奇說明重要性

韓職培證英雄隊內野手宋成文季後透過入札制度，以4年1500萬美元合約加入教士隊。教士總教練史丹曼（Craig Stammen）談到宋成文的多面手屬性，強調爭冠球隊都有這種球員，並以二連霸的道奇隊舉例說

MLB／2年輕強投歸隊成「甜蜜負擔」 道奇總管談交易可能性

道奇隊27歲右投萊恩（River Ryan）2024年7月登上大聯盟表現一鳴驚人，但只投4場比賽就賽季報銷，明年賽季他和史東（Gavin Stone）有望一起回歸，為道奇先發增添深度，但也成為甜蜜的負

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。