MLB／傳貝林傑追求1.8億美元合約 洋基有信心不會是下一個索托

大都會隊近2年不停挖角同城洋基隊球員，最受矚目的是去年用破紀錄合約搶來索托（Juan Soto），最近傳出貝林傑（Cody Bellinger）也是大都會目標，對此《紐約郵報》資深記者海曼（Jon Heyman）指出，洋基有信心貝林傑不會跳槽至大都會。

貝林傑憑藉優異守備和不俗打擊成績，繳出2019年MVP賽季後，新高的5.1勝利貢獻值（WAR），季後他成為自由球員卻始終沒簽約。

儘管塔克（Kyle Tucker）WAR值4.6不如貝林傑，但打擊表現較穩定的他被視為自由市場最大咖外野手。傳出塔克正追求11年4.18億美元合約；貝林傑則是尋求6年1.8億美元合約。

洋基記者柯瑞（Jack Curry）指出，沒有球隊接近滿足貝林傑的需求，洋基球評麥凱伊（Michael Kay）提到，經紀人波拉斯（Scott Boras）會看塔克拿到什麼合約後，再安排貝林傑。

《紐約郵報》記者海曼（Jon Heyman）則強調，洋基把貝林傑列為首要目標，且非常有信心，貝林傑不會像索托一樣離開洋基，跳槽至大都會。洋基隊長賈吉（Aaron Judge）是續約貝林傑的堅定支持者。