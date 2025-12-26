快訊

桃園女檢吳亞芝踩紅線！洩密詐團律師男友 職務法庭判罰俸10月

Google Gemini AI訂閱省錢大招！舊帳號可用、通過1認證、5人共用每月54元

全黑拉布拉多「相思病發作」褪色變熊貓狗 獸醫檢查結果讓全家人看傻眼

MLB／道奇大撒幣被他隊球迷討厭 克蕭以洋基為例：這是好事

聯合新聞網／ 綜合報導
克蕭。 美聯社
克蕭。 美聯社

道奇隊近年瘋狂補強成為新一代「邪惡帝國」，引發其他球隊球迷的不滿。剛退休的道奇傳奇左投克蕭（Clayton Kershaw）認為，道奇被討厭是好事。

道奇近年陸續補進大谷翔平、山本由伸、佐佐木朗希、史奈爾（Blake Snell）、葛拉斯諾（Tyler Glasnow）、赫南德茲（Teoscar Hernandez）、史考特（Tanner Scott）和狄亞茲（Edwin Diaz）等高薪球員，做法引發其他球隊球迷不滿。

克蕭在節目上以洋基隊為例，認為道奇被討厭是好事，「我覺得以前的洋基就是那種存在，我成長的年代，洋基是最強球隊，常常打進世界大賽，一直在拿冠軍。有球隊因為是你的主隊而愛它；也有因為他們一直贏而討厭它，這對棒球運動來說是好事。」

克蕭進一步解釋，「你不會希望大家對比賽無感，我認為有這種情緒是好的，那正是收視率來源。我想這個季後賽，考慮到我們在日本的球迷基礎，還有加拿大市場，成為很長一段時間以來，收視最高的季後賽。所以我認為這一切對棒球都是好事。」

道奇 Clayton Kershaw 洋基

相關新聞

MLB／道奇大撒幣被他隊球迷討厭 克蕭以洋基為例：這是好事

道奇隊近年瘋狂補強成為新一代「邪惡帝國」，引發其他球隊球迷的不滿。剛退休的道奇傳奇左投克蕭（Clayton Kershaw）認為，道奇被討厭是好事。 道奇近年陸續補進大谷翔平、山本由伸、佐佐木朗

MLB／前中職洋投哈瑪星加入巨人！ 有機會與鄧愷威當隊友

《NBC Sports》記者帕夫洛維奇（Alex Pavlovic）指出，曾效力中華職棒台鋼雄鷹隊的左投哈瑪星（Nick Margevicius）與巨人簽下附帶大聯盟春訓的小聯盟合約。 現年29

MLB／運動家耶誕節開運鈔車！ 破隊史合約綁定24歲新星

運動家隊美國時間耶誕節開出運鈔車！以7年8600萬美元（約27億新台幣）破隊史紀錄合約，提前綁定24歲新星索德史東（Tyler Soderstrom）。 合約保障總金額創運動家隊史紀錄，還有第8

MLB／重視宋成文多面手能力 教士總教練以道奇說明重要性

韓職培證英雄隊內野手宋成文季後透過入札制度，以4年1500萬美元合約加入教士隊。教士總教練史丹曼（Craig Stammen）談到宋成文的多面手屬性，強調爭冠球隊都有這種球員，並以二連霸的道奇隊舉例說

MLB／2年輕強投歸隊成「甜蜜負擔」 道奇總管談交易可能性

道奇隊27歲右投萊恩（River Ryan）2024年7月登上大聯盟表現一鳴驚人，但只投4場比賽就賽季報銷，明年賽季他和史東（Gavin Stone）有望一起回歸，為道奇先發增添深度，但也成為甜蜜的負

MLB／馬林魚主力牛棚報銷 以破隊史紀錄合約網羅光芒守護神

上季效力光芒隊的32歲守護神費爾班克斯（Pete Fairbanks），將以1年1300萬美元（約4.08億新台幣）加盟馬林魚隊，年薪打破馬林魚隊史後援投手最高薪紀錄。 這份合約包含100萬美元

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。