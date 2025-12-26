MLB／道奇大撒幣被他隊球迷討厭 克蕭以洋基為例：這是好事

道奇隊近年瘋狂補強成為新一代「邪惡帝國」，引發其他球隊球迷的不滿。剛退休的道奇傳奇左投克蕭（Clayton Kershaw）認為，道奇被討厭是好事。

道奇近年陸續補進大谷翔平、山本由伸、佐佐木朗希、史奈爾（Blake Snell）、葛拉斯諾（Tyler Glasnow）、赫南德茲（Teoscar Hernandez）、史考特（Tanner Scott）和狄亞茲（Edwin Diaz）等高薪球員，做法引發其他球隊球迷不滿。

克蕭在節目上以洋基隊為例，認為道奇被討厭是好事，「我覺得以前的洋基就是那種存在，我成長的年代，洋基是最強球隊，常常打進世界大賽，一直在拿冠軍。有球隊因為是你的主隊而愛它；也有因為他們一直贏而討厭它，這對棒球運動來說是好事。」

克蕭進一步解釋，「你不會希望大家對比賽無感，我認為有這種情緒是好的，那正是收視率來源。我想這個季後賽，考慮到我們在日本的球迷基礎，還有加拿大市場，成為很長一段時間以來，收視最高的季後賽。所以我認為這一切對棒球都是好事。」