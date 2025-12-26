快訊

MLB／前中職洋投哈瑪星加入巨人！ 有機會與鄧愷威當隊友

聯合新聞網／ 綜合報導
哈瑪星。聯合報系資料照

《NBC Sports》記者帕夫洛維奇（Alex Pavlovic）指出，曾效力中華職棒台鋼雄鷹隊的左投哈瑪星（Nick Margevicius）與巨人簽下附帶大聯盟春訓的小聯盟合約。

現年29歲的哈瑪星2019至2021年在大聯盟登板過，效力教士與水手隊，3年總共出賽32場，防禦率6.12。2024年哈瑪星來台加盟雄鷹，18場先發，7勝6敗，防禦率2.82，季後沒有續約，轉戰墨西哥聯盟。

今年5月哈瑪星與老虎隊簽小聯盟合約，重返美職體系，和效力老虎3A的李灝宇當隊友及室友，李灝宇曾在訪問中分享兩人好交情。哈瑪星今年在老虎3A出賽17場，防禦率3.89。

哈瑪星以小聯盟合約加盟巨人，有機會與效力巨人的台灣投手鄧愷威交流，延續與台灣球員的緣分。

哈瑪星 中職 巨人 台鋼雄鷹 鄧愷威 李灝宇

