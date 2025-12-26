MLB／運動家耶誕節開運鈔車！ 破隊史合約綁定24歲新星

運動家隊美國時間耶誕節開出運鈔車！以7年8600萬美元（約27億新台幣）破隊史紀錄合約，提前綁定24歲新星索德史東（Tyler Soderstrom）。

合約保障總金額創運動家隊史紀錄，還有第8年球隊選項、多項激勵獎金，最高可達1.31億美元。

索德史東今年出賽158場，敲出25轟、93打點，打擊率0.276、OPS值0.820。

索德史東2020年選秀首輪第26順位、以捕手身分加入運動家，2023年登大聯盟，前2季出賽106場，OPS僅.636。2025年索德史東破繭而出，原本擔任一壘手，但為了大物新秀克爾茲（Nick Kurtz），索德史東移防生涯沒守過的左外野，沒想到他守得很好，還入圍金手套。

運動家重建之路逐漸走向成功，目前已用長約綁住索德史東、魯克（Brent Rooker）、巴特勒（Lawrence Butler），搭配超級新星威爾森（Jacob Wilson）和柯爾茲，日前又透過與大都會隊交易，得到2022年打擊王麥尼爾（Jeff McNeil）。