MLB／重視宋成文多面手能力 教士總教練以道奇說明重要性

韓職培證英雄隊內野手宋成文季後透過入札制度，以4年1500萬美元合約加入教士隊。教士總教練史丹曼（Craig Stammen）談到宋成文的多面手屬性，強調爭冠球隊都有這種球員，並以二連霸的道奇隊舉例說明。

現年29歲的宋成文是韓職明星三壘手，也能守二壘和一壘。教士內野手柯朗沃斯（Jake Cronenworth）可以轉守一壘，空出二壘。教士三壘手馬恰多（Manny Machado）休息或打指定打擊時，宋成文可以守三壘；波賈茲（Xander Bogaerts）休息時可能讓柯朗沃斯（Jake Cronenworth）去守游擊，宋成文守二壘。

另外，教士總管普瑞勒（A.J. Preller）和總教練史丹曼都提到，宋成文可能也會嘗試守外野，「任何提供多功能性的球員，在大聯盟都很有價值。很多最後打進世界大賽並奪冠的球隊，陣中都有可靈活調度的拼圖。」

史丹曼接著以道奇為例，「去年就看過道奇如何使用赫南德茲（Kiké Hernández）、羅哈斯（Miguel Rojas）、艾德曼（Tommy Edman），把他們移動到任何地方，我們認為他（宋成文）能做到同樣的事，三壘、二壘，一壘，甚至外野。」