快訊

宏都拉斯總統當選人選前承諾「將與台灣復交」？外交部回應了

冷氣團發威！5縣市低溫特報 新北市「非常寒冷」恐現10度以下低溫

廠商不想做了！重建雪山三六九山莊卡關 國家公園署：明年底完工有難度

MLB／重視宋成文多面手能力 教士總教練以道奇說明重要性

聯合新聞網／ 綜合報導
宋成文。 歐新社
宋成文。 歐新社

韓職培證英雄隊內野手宋成文季後透過入札制度，以4年1500萬美元合約加入教士隊。教士總教練史丹曼（Craig Stammen）談到宋成文的多面手屬性，強調爭冠球隊都有這種球員，並以二連霸的道奇隊舉例說明。

現年29歲的宋成文是韓職明星三壘手，也能守二壘和一壘。教士內野手柯朗沃斯（Jake Cronenworth）可以轉守一壘，空出二壘。教士三壘手馬恰多（Manny Machado）休息或打指定打擊時，宋成文可以守三壘；波賈茲（Xander Bogaerts）休息時可能讓柯朗沃斯（Jake Cronenworth）去守游擊，宋成文守二壘。

另外，教士總管普瑞勒（A.J. Preller）和總教練史丹曼都提到，宋成文可能也會嘗試守外野，「任何提供多功能性的球員，在大聯盟都很有價值。很多最後打進世界大賽並奪冠的球隊，陣中都有可靈活調度的拼圖。」

史丹曼接著以道奇為例，「去年就看過道奇如何使用赫南德茲（Kiké Hernández）、羅哈斯（Miguel Rojas）、艾德曼（Tommy Edman），把他們移動到任何地方，我們認為他（宋成文）能做到同樣的事，三壘、二壘，一壘，甚至外野。」

教士 道奇

相關新聞

MLB／馬林魚主力牛棚報銷 以破隊史紀錄合約網羅光芒守護神

上季效力光芒隊的32歲守護神費爾班克斯（Pete Fairbanks），將以1年1300萬美元（約4.08億新台幣）加盟馬林魚隊，年薪打破馬林魚隊史後援投手最高薪紀錄。 這份合約包含100萬美元

MLB／重視宋成文多面手能力 教士總教練以道奇說明重要性

韓職培證英雄隊內野手宋成文季後透過入札制度，以4年1500萬美元合約加入教士隊。教士總教練史丹曼（Craig Stammen）談到宋成文的多面手屬性，強調爭冠球隊都有這種球員，並以二連霸的道奇隊舉例說

MLB／2年輕強投歸隊成「甜蜜負擔」 道奇總管談交易可能性

道奇隊27歲右投萊恩（River Ryan）2024年7月登上大聯盟表現一鳴驚人，但只投4場比賽就賽季報銷，明年賽季他和史東（Gavin Stone）有望一起回歸，為道奇先發增添深度，但也成為甜蜜的負

MLB／克蕭分享第5個孩子出生喜訊！ 大谷翔平等人獻上祝福

今年球季結束後退休的洛杉磯道奇隊左投克蕭（Clayton Kershaw）今天（24日）在個人Instagram分享家中第5個孩子出生的喜訊，大谷翔平、山本由伸等人都按讚祝福。

MLB／不想步村上宗隆後塵？ 這4名球員恐左右岡本和真落腳處

25歲的日籍重砲村上宗隆與芝加哥白襪隊簽下一張2年3400萬美元合約（約新台幣10億7000萬元），而這個休賽季還有另一位「和製重砲」也要挑戰大聯盟，那就是效力日職讀賣巨人的岡本和真。美媒分析，同為內野手的4名潛在被交易球員和FA有可能左右岡本和真的落腳處。

MLB／海盜兩年約簽明星一壘手歐赫恩 仍對岡本和真有興趣

海盜在休賽季積極改造打線，根據大聯盟官網報導，今日又和2025年全明星一壘手歐赫恩（Ryan O'Hearn）達成共識，雙方將簽下兩年2900萬美元（約9.1億台幣）合約，這是海盜自2016年簽下諾瓦

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。