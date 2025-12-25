MLB／2年輕強投歸隊成「甜蜜負擔」 道奇總管談交易可能性

道奇隊27歲右投萊恩（River Ryan）2024年7月登上大聯盟表現一鳴驚人，但只投4場比賽就賽季報銷，明年賽季他和史東（Gavin Stone）有望一起回歸，為道奇先發增添深度，但也成為甜蜜的負擔。

萊恩曾是道奇農場第9名新秀，2024年道奇輪值遭遇嚴重傷兵潮，史東先發4場，20.1局只失3分，防禦率1.33，但後來動了TJ手術，缺席剩餘賽季及2025年賽季。

道奇先發投手史東。 路透

史東則是在2024年先發25場，140.1局133次三振，防禦率3.53，10月動右肩手術，同樣缺席2025年賽季，如今兩人調整狀況良好，都有望趕上明年春訓。

「我很期待萊恩，也很期待史東。」道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）受訪時說，「看著隊友們慶祝，卻沒辦法參與其中，我們期待那種感受能轉化成一股額外的力量，讓他們在2026年展現真正的影響力。」

不過道奇先發輪值經歷補強與傷兵回歸後相當充足，萊恩和史東要搶下一席之地並不容易。目前有山本由伸、史奈爾（Blake Snell）、葛拉斯諾（Tyler Glasnow）、大谷翔平、與西恩（Emmet Sheehan），佐佐木朗希也預計轉回先發。

道奇官網報導指出，大聯盟等級投手本來就是極具價值的資產，道奇也有可能運用多出來的深度，換取更高成本、能立即升級戰力的拼圖。

「我們很清楚，投手深度這種東西其實是很容易流失。」道奇總經理戈梅斯（Brandon Gomes）表示，「這不代表有交易機會，我們不會做。如果我們評估風險與回報值得，那就會出手，但每個選擇一定都有優缺點。」