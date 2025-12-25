MLB／馬林魚主力牛棚報銷 以破隊史紀錄合約網羅光芒守護神

上季效力光芒隊的32歲守護神費爾班克斯（Pete Fairbanks），將以1年1300萬美元（約4.08億新台幣）加盟馬林魚隊，年薪打破馬林魚隊史後援投手最高薪紀錄。

這份合約包含100萬美元簽約金，還有依出賽場次提供的100萬美元激勵獎金，若費爾班克斯被交易，還能拿到50萬美元。

馬林魚2天前才宣布亨利克斯（Ronny Henriquez）動TJ手術2026賽季報銷，如今就開出破紀錄合約網羅費爾班克斯。馬林魚隊史後援投手最高年薪是貝爾（Heath Bell）的900萬美元，他2012至2014年的合約是3年2700萬美元。

馬林魚上季牛棚防禦率4.28，聯盟第22；每九局三振數8.21，聯盟第25。上季馬林魚採輪流關門的委員會制。費爾班克斯上季出賽61場創生涯新高，60.1局送出59次三振，防禦率2.83，每局被上壘率1.04，收下27次救援成功，最近3年就累積75次救援成功。