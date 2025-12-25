快訊

MLB／馬林魚主力牛棚報銷 以破隊史紀錄合約網羅光芒守護神

聯合新聞網／ 綜合報導
32歲守護神費爾班克斯離開光芒，轉戰馬林魚。 美聯社
上季效力光芒隊的32歲守護神費爾班克斯（Pete Fairbanks），將以1年1300萬美元（約4.08億新台幣）加盟馬林魚隊，年薪打破馬林魚隊史後援投手最高薪紀錄。

這份合約包含100萬美元簽約金，還有依出賽場次提供的100萬美元激勵獎金，若費爾班克斯被交易，還能拿到50萬美元。

馬林魚2天前才宣布亨利克斯（Ronny Henriquez）動TJ手術2026賽季報銷，如今就開出破紀錄合約網羅費爾班克斯。馬林魚隊史後援投手最高年薪是貝爾（Heath Bell）的900萬美元，他2012至2014年的合約是3年2700萬美元。

馬林魚上季牛棚防禦率4.28，聯盟第22；每九局三振數8.21，聯盟第25。上季馬林魚採輪流關門的委員會制。費爾班克斯上季出賽61場創生涯新高，60.1局送出59次三振，防禦率2.83，每局被上壘率1.04，收下27次救援成功，最近3年就累積75次救援成功。

相關新聞

MLB／克蕭分享第5個孩子出生喜訊！ 大谷翔平等人獻上祝福

今年球季結束後退休的洛杉磯道奇隊左投克蕭（Clayton Kershaw）今天（24日）在個人Instagram分享家中第5個孩子出生的喜訊，大谷翔平、山本由伸等人都按讚祝福。

MLB／不想步村上宗隆後塵？ 這4名球員恐左右岡本和真落腳處

25歲的日籍重砲村上宗隆與芝加哥白襪隊簽下一張2年3400萬美元合約（約新台幣10億7000萬元），而這個休賽季還有另一位「和製重砲」也要挑戰大聯盟，那就是效力日職讀賣巨人的岡本和真。美媒分析，同為內野手的4名潛在被交易球員和FA有可能左右岡本和真的落腳處。

MLB／海盜兩年約簽明星一壘手歐赫恩 仍對岡本和真有興趣

海盜在休賽季積極改造打線，根據大聯盟官網報導，今日又和2025年全明星一壘手歐赫恩（Ryan O'Hearn）達成共識，雙方將簽下兩年2900萬美元（約9.1億台幣）合約，這是海盜自2016年簽下諾瓦

MLB／小熊一年約簽下韋伯 休賽季已收集遊騎兵3名牛棚

小熊休賽季持續針對牛棚進行補強，球團先前宣布以一年150萬美元簽下遊騎兵右投韋伯（Jacob Webb），合約包含2027年球隊選擇權，若小熊選擇執行，韋伯可獲得年薪250萬美元，另外小熊還將以小聯盟

MLB／名記者盤點耶誕週十大操作 道奇簽山本由伸成榜首

自由球員市場目前仍有不少重量級球星在尋找新東家，而聖誕節前後的一週，常被認為是球團暫緩補強計畫，稍作休息的時刻，但事實並非總是如此。《ESPN》記者麥克丹尼爾（Kiley McDaniel）盤點出過往

