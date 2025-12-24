MLB／克蕭分享第5個孩子出生喜訊！ 大谷翔平等人獻上祝福

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
克蕭發出一家7口合照。(圖擷自克蕭IG)
今年球季結束後退休的洛杉磯道奇隊左投克蕭（Clayton Kershaw）今天（24日）在個人Instagram分享家中第5個孩子出生的喜訊，大谷翔平山本由伸等人都按讚祝福。

克蕭在今天半夜在IG放上一家7口的合照並寫道：「正式向大家介紹Chloe Peach Kershaw，她在12月19日出生，正式成為我們家的一員！她是名完美的孩子，她的哥哥姊姊們都超著迷的。我們對她這份生命大禮心懷感激！」

貼文的照片中除了包含全家福，也有克蕭展現父愛抱著剛出生的女兒的畫面。而道奇隊友包含大谷翔平、山本由伸等人在內也都第一時間按讚，道奇隊官方帳號則留言祝賀「恭喜克蕭家族！歡迎來到這個世界，Chloe Peach」。

37歲的克蕭2006年進入道奇隊，2008年升上大聯盟，此後全都效力藍帽軍團，生涯18個賽季戰績223勝96敗，防禦率2.53、累積3052次三振，11度入選明星賽、5度奪下防禦率王，2011、13、14年勇奪賽揚獎，2014年拿下年度MVP，並且手握3枚世界大賽冠軍戒指。

