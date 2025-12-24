MLB／不想步村上宗隆後塵？ 這4名球員恐左右岡本和真落腳處

25歲的日籍重砲村上宗隆與芝加哥白襪隊簽下一張2年3400萬美元合約（約新台幣10億7000萬元），而這個休賽季還有另一位「和製重砲」也要挑戰大聯盟，那就是效力日職讀賣巨人的岡本和真。美媒分析，同為內野手的4名潛在被交易和FA球員，有可能左右岡本和真的落腳處。

《The Athletic》資深記者羅森索（Ken Rosenthal）比較兩名打者的長短處，岡本和真的擊球率（contact%）優於村上宗隆，不過長打能力較差，因此岡本和真的「地板」高於村上宗隆，但「天花板」則是村上取勝，而岡本明年6月將滿30歲，與江滿26歲的村上比起來，年齡也是劣勢之一。

羅森索指出，各球團認為，岡本和真相較於村上，屬於風險更低的選擇，因此合約價碼有可能優於村上宗隆的2年3400萬美元。

岡本和真的入札期限只到當地時間1月4日，然而，目前內野自由球員眾多，岡本的潛在追逐者不太明朗，但如果在1月4日前，布萊格曼（Alex Bregman）、比切特（Bo Bichette）等內野手大物能完成簽約，捲入交易傳聞的巴瑞德斯（Isaac Paredes）、亞瑞納多（Nolan Arenado）下家也塵埃落定的話，或許岡本和真的落腳處會勢更加明朗。美媒點出，如果以上幾名內野手都沒能早日找到新東家，岡本和真就可能真的和村上宗隆一樣，只能和冷門、戰績較差的球隊簽約。