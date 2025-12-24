MLB／海盜兩年約簽明星一壘手歐赫恩 仍對岡本和真有興趣

海盜在休賽季積極改造打線，根據大聯盟官網報導，今日又和2025年全明星一壘手歐赫恩（Ryan O'Hearn）達成共識，雙方將簽下兩年2900萬美元（約9.1億台幣）合約，這是海盜自2016年簽下諾瓦（Iván Nova）後，再次以複數年合約網羅自由球員。

目前32歲的歐赫恩今年效力金鶯與教士，合計144場出賽打擊率2成81，外帶17支全壘打與63分打點，OPS為.803，且首度入選明星賽，歐赫恩在2023年才於金鶯隊嶄露頭角，近三年累積打擊率2成77、OPS.796，擁有成熟且出色的打擊能力，面對左右投皆有優異發揮，同時保有精湛的選球能力。

海盜先前透過交易獲得二壘手洛伊（Brandon Lowe），歐赫恩為休賽季補進的第二名明星球員，此外他們仍對日籍強打岡本和真表達高度興趣，儘管總管薛寧頓（Ben Cherington）曾說球隊希望補強「有實績的打者」，但對於今年球季攻擊貧弱的海盜來說，岡本和真依舊能為打線帶來挹注。