MLB／小熊一年約簽下韋伯 休賽季已收集遊騎兵3名牛棚

聯合新聞網／ 綜合報導
小熊簽下牛棚右投韋伯。 美聯社
小熊休賽季持續針對牛棚進行補強，球團先前宣布以一年150萬美元簽下遊騎兵右投韋伯（Jacob Webb），合約包含2027年球隊選擇權，若小熊選擇執行，韋伯可獲得年薪250萬美元，另外小熊還將以小聯盟合約簽下資深捕手貝騰柯特（Christian Bethancourt）。

今年32歲的韋伯本季出賽55場，在66局投球中防禦率僅3.00。他生涯六個球季共出賽247場，累積防禦率2.99與ERA+138。韋伯主要以三種球路面對打者，分別為四縫線速球、變速球與橫掃球（sweeper），本季他的被打擊率僅2成02，被強勁擊球率34.6%更在大聯盟有PR89的水準。

值得一提的是小熊先前已簽下右投麥頓（Phil Maton）和左投米爾納（Hoby Milner），兩人皆是韋伯今年在遊騎兵的隊友，此外小熊也已簽回蒂爾巴（Caleb Thielbar）與瑞伊（Colin Rea），並以小聯盟約網羅史奈德（Collin Snider）。

同時小熊也與貝騰柯特達成小聯盟合約協議，附帶大聯盟春訓邀請，貝騰柯特曾在2024年短暫效力小熊，出賽24場打擊率2成81、OPS.814，他將提升小熊隊捕手陣容深度。

MLB 小熊 遊騎兵 韋伯

