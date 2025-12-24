MLB／名記者盤點耶誕週十大操作 道奇簽山本由伸成榜首

日籍重砲手村上宗隆以2年3400萬美元（約新台幣10億7000萬元）合約加盟芝加哥白襪，雖然又有日職球員前進大聯盟並非壞事，不過，他的合約價碼卻從一開始美媒所預估的8年、1億8000萬美元（約新台幣56億7000萬元），跌落到如今的2年短約，合約年限、均薪和最終落腳球隊白襪，都令人震驚。韓國媒體《體育朝鮮》更形容為「歷代級的市場崩盤」，質疑這是吉田正尚挑戰大聯盟失敗後帶來的影響。

2025-12-24 09:38