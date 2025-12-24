MLB／名記者盤點耶誕週十大操作 道奇簽山本由伸成榜首

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
道奇當年以12年3.25億美元簽下山本由伸，如今被視為成功的投資。 路透社
自由球員市場目前仍有不少重量級球星在尋找新東家，而聖誕節前後的一週，常被認為是球團暫緩補強計畫，稍作休息的時刻，但事實並非總是如此。《ESPN》記者麥克丹尼爾（Kiley McDaniel）盤點出過往在耶誕週，引發熱烈討論的十筆重大操作。

道奇在2023年以12年3.25億美元簽下山本由伸被列為榜首，山本被譽為當今棒壇最出色投手之一，已手握兩枚冠軍戒指，這份合約當時飽受質疑，但如今看來是筆極佳的投資。巨人在2006年以7年、1.26億美元簽下齊托(Barry Zito)則排名第二，但這份合約最終成為災難，齊托在巨人隊表現不佳，合約結束後便逐漸離開大聯盟。

教士與太空人在1994年進行的六換六交易排名第三，這筆交易包含曾在1996年奪下國聯MVP的卡米尼堤（Ken Caminiti），教士在這筆交易後於1998年成功闖進世界大賽。第四名則是皇家在2010年將葛蘭基（Zack Greinke）送往釀酒人，葛蘭基當時已成為聯盟頂尖投手，皇家在交易中換回包含肯恩（Lorenzo Cain）在內等四名球員。

第五名是麥奎爾（Mark McGwire）在1992年以五年合約續留運動家，第六名為塞爾（Chris Sale）於2023年由紅襪交易至勇士，塞爾在交易隔年便奪下國聯賽揚獎。第七名是在2015年用五年8000萬美元大約簽下李克（Mike Leake）。第八到十名則皆為千禧年前的交易案。

