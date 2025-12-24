MLB／村上宗隆落腳白襪、身價大減 韓媒酸「歷史級市場崩盤」

日籍重砲手村上宗隆以2年3400萬美元（約新台幣10億7000萬元）合約加盟芝加哥白襪隊，雖然又有日職球員前進大聯盟並非壞事，不過，他的合約價碼卻從一開始美媒所預估的8年、1億8000萬美元（約新台幣56億7000萬元），跌落到如今的2年短約，合約年限、均薪和最終落腳球隊白襪，都令人震驚。韓國媒體《體育朝鮮》更形容為「歷史級的市場崩盤」，質疑這是吉田正尚挑戰大聯盟失敗後帶來的影響。

2022年賽季，當時年僅22歲的村上宗隆締造單季56轟成績，打破王貞治的紀錄，隔年2023年代表日本隊征戰世界棒球經典賽，因此被封為「村神」。今年休賽季，村上宣布挑戰美職，以他年僅25歲的年紀，外界認為，肯定會簽下鉅額長約。

《體育朝鮮》指出，「如果考量到自由球員市場開市初期的氣氛，村上如今的結果就顯得有點寒酸了。《ESPN》曾預測，他的合約是5年8000萬美元，《The Athletic》預測8年1億5850萬美元，《MLB Trade Rumors》則預測為8年1億8000萬美元。結果不僅連1億美元都不到，甚至連ESPN預測的一半都不到。」而且直到入札期限前，市場上對於村上宗隆與球團交涉的消息少之又少，處境可說是乏人問津。

《ESPN》認為，美職球團對村上宗隆主要的疑慮在於「守備」，以及「好球揮空」偏多的問題。儘管本身作為重砲手，揮空率本來就容易偏高，但以他近3季在日職東京養樂多燕子隊的數據來看，三振率超過28％，容易有「電風扇」的嫌疑，這也讓不少球隊對他的打擊穩定性持保留態度。

《體育朝鮮》就舉出與村上同為左打長打者的吉田正尚轉戰波士頓紅襪隊的失敗案例，他在日職連續6個賽季OPS突破.900，2022年與紅襪簽下5年9000萬美元（約新台幣28億3446萬元）大約，但吉田來到大聯盟這3年，OPS僅有0.762，OPS+109，而且2025年賽季因為傷勢問題，出賽場次銳減到55場，打擊、守備端都無法帶給球隊穩定貢獻。

大聯盟官網則認為，就眼前的例子來看，還很難斷定美職已對日本打者產生懷疑：「不過，對於像村上宗隆這種型態的打者，確實真的採取了較為謹慎的態度。吉田在簽約當時的打擊率、上壘率都優於村上，而雙方簽約時，球界也存在『溢價合約』的意見。」