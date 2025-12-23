快訊

MLB／山本由伸和緋聞女友丹羽仁希傳早已分手 女方根本沒去美國

聯合新聞網／ 綜合報導
山本由伸、丹羽仁希。美聯社、丹羽仁希IG
山本由伸、丹羽仁希。美聯社、丹羽仁希IG

山本由伸今年在世界大賽完成「中0日」傳說，幫助道奇隊奪下二連霸。先前有報導指出，山本的緋聞女友Niki（丹羽仁希）疑似出現在比賽現場。不過據日本媒體《女性SEVEN》報導，兩人早就分手。

現年29歲的丹羽仁希是一名模特兒兼藝人，曾出演戀愛實境秀《雙層公寓》，被譽為節目史上最美成員，去年被拍到與山本一同現身洛杉磯，因此出現緋聞。今年11月有日媒駐美體育記者報導拿出影片，指出道奇大嫂團準備參加冠軍典禮時，後方疑似出現丹羽仁希的身影，雙方都沒有對戀情做出正式回應。

《女性SEVEN》今天的報導聲稱，引述山本由伸與丹羽仁希共同友人的說法，「那名女性其實是別人，Niki世界大賽期間根本沒有去美國，且兩人關係早在2025年初就結束了。」

至於為何雙方都沒否認交往，原因是他們根本就沒正式承認過，現在說已經分手反而奇怪，該名友人強調，「他們現在仍是朋友，算是和平分手。」

山本由伸 道奇

相關新聞

