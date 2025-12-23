MLB／讓大谷17號獲保時捷回禮 前道奇火球男凱利暗示已退休

前道奇隊火球男凱利（Joe Kelly）今年沒有在大聯盟登板過，最近他在節目上暗示自己退休了，結束長達13年的職業生涯。

現年37歲的凱利生涯效力過紅雀、紅襪、道奇和白襪隊，2023年因交易案重返道奇，季後簽下1年800萬美元合約。不久之後，大谷翔平與道奇簽下10年7億美元的史詩級合約，凱利讓出17號球衣，大谷送出一台保時捷作為回禮。

2024年凱利出賽35場，防禦率4.78，每局被上壘率1.47。季後凱利沒獲得道奇續約，也沒加入其他隊。

最近凱利在《Baseball Isn’t Boring》受訪時直言：「我不打了（I ain't playing.）。」他強調自己不想使用「退休」這個字，「運動員就是不再比賽而已，好嗎？別再用退休這個詞，那是我阿嬤那代才這樣說。那是為了服役或工作到65歲的人，那些人才有資格說退休，運動員根本不能用。」

凱利生涯最快球速104英里（約167公里），總共出賽485場，其中81場先發，54勝38敗，防禦率3.98，2020和2024年幫助道奇奪冠。