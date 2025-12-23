聽新聞
0:00 / 0:00
MLB／讓大谷17號獲保時捷回禮 前道奇火球男凱利暗示已退休
前道奇隊火球男凱利（Joe Kelly）今年沒有在大聯盟登板過，最近他在節目上暗示自己退休了，結束長達13年的職業生涯。
現年37歲的凱利生涯效力過紅雀、紅襪、道奇和白襪隊，2023年因交易案重返道奇，季後簽下1年800萬美元合約。不久之後，大谷翔平與道奇簽下10年7億美元的史詩級合約，凱利讓出17號球衣，大谷送出一台保時捷作為回禮。
2024年凱利出賽35場，防禦率4.78，每局被上壘率1.47。季後凱利沒獲得道奇續約，也沒加入其他隊。
最近凱利在《Baseball Isn’t Boring》受訪時直言：「我不打了（I ain't playing.）。」他強調自己不想使用「退休」這個字，「運動員就是不再比賽而已，好嗎？別再用退休這個詞，那是我阿嬤那代才這樣說。那是為了服役或工作到65歲的人，那些人才有資格說退休，運動員根本不能用。」
凱利生涯最快球速104英里（約167公里），總共出賽485場，其中81場先發，54勝38敗，防禦率3.98，2020和2024年幫助道奇奪冠。
🔥 《中華隊×經典賽20年》
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言