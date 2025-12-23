MLB／連4年對左投打擊率破3成 韓裔工具人轉戰水手薪水多3倍
韓裔工具人瑞福斯奈德（Rob Refsnyder）離開紅襪隊，與水手隊簽下1年625萬美元合約，還有25萬美元激勵獎金。
現年34歲的瑞福斯奈德出生於南韓，出生5個月時被一對美國夫婦領養，大聯盟生涯10年陸續效力洋基、藍鳥、光芒、遊騎兵、雙城和紅襪，最近4個賽季都效力紅襪，上季年薪210萬美元，如今暴漲近3倍，來到615萬美元。
瑞福斯奈德今年出賽70場，累積9轟、30打點，打擊率0.269，OPS值0.838。加盟水手後，瑞福斯奈德預計面對左投時擔任指定打擊，也能擔任角落外野，還有機會當奈勒（Josh Naylor）的替補一壘手。
遊騎兵總管霍蘭德（Justin Hollander）強調瑞福斯奈德過去4年，是聯盟最具威脅性的「左投殺手」，已經連4年對左投打擊率破3成。
世界棒球經典賽明年3月登場，瑞福斯奈德是南韓隊積極邀請的對象，上屆他以小孩年紀小及家庭為由婉拒，近期傳出南韓隊有意再次爭取他加入。
🔥 《中華隊×經典賽20年》
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言