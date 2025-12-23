MLB／連4年對左投打擊率破3成 韓裔工具人轉戰水手薪水多3倍

韓裔工具人瑞福斯奈德（Rob Refsnyder）離開紅襪隊，與水手隊簽下1年625萬美元合約，還有25萬美元激勵獎金。

現年34歲的瑞福斯奈德出生於南韓，出生5個月時被一對美國夫婦領養，大聯盟生涯10年陸續效力洋基、藍鳥、光芒、遊騎兵、雙城和紅襪，最近4個賽季都效力紅襪，上季年薪210萬美元，如今暴漲近3倍，來到615萬美元。

瑞福斯奈德今年出賽70場，累積9轟、30打點，打擊率0.269，OPS值0.838。加盟水手後，瑞福斯奈德預計面對左投時擔任指定打擊，也能擔任角落外野，還有機會當奈勒（Josh Naylor）的替補一壘手。

遊騎兵總管霍蘭德（Justin Hollander）強調瑞福斯奈德過去4年，是聯盟最具威脅性的「左投殺手」，已經連4年對左投打擊率破3成。

世界棒球經典賽明年3月登場，瑞福斯奈德是南韓隊積極邀請的對象，上屆他以小孩年紀小及家庭為由婉拒，近期傳出南韓隊有意再次爭取他加入。