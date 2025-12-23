MLB／村上宗隆坦言對守備沒信心！ 表態願意為日本打經典賽

日本重砲村上宗隆以2年3400萬美元合約轉戰白襪隊，今天球團為他舉辦加盟記者會，村上談到選擇白襪的原因，並表態願意打明年3月的世界棒球經典賽。

白襪球團宣布村上宗隆將擔任一壘手，簽約金100萬美元，2026年1600萬美元、2017年1700萬美元，日職養樂多隊可獲得657萬美元入札金。激勵獎金方面，新人王可獲25萬美元，MVP可獲100萬美元、MVP票選第2或第3是50萬美元、MVP票選第4至第10為25萬美元。

白襪連3年單季百敗，對此村上宗隆表示，「我覺得這隊很適合我，這是正在往前走、屬於未來的球隊，能成為這隊的一份子，讓我非常嚮往，也成為我決定的關鍵。」村上強調，「我知道過去戰績不理想，但那都是過去的事了，我也是球隊一員，接下來如何贏球希望大家一起討論，朝勝利的方向打造屬於我們的故事。」

村上的合約比外界預期還小張，且不是長約而是短約，村上表示，「不管合約長短，我都是抱持專心面對棒球、持續成長的目標來到這裡，所以不感到意外。我的人生還很長，想把這當成新的起點，好好努力。」

村上過去在日職繳出單季56轟的鬼神成績，但能否轉換到大聯盟備受質疑，守備能力也不被看好，村上坦言，「守備方面我其實沒太大的自信，但我會一邊克服、一邊努力進步，會全力以赴變得更好。」

關於明年3月是否代表日本隊打經典賽，村上宗隆明確表態，「我很想參加，這一點沒有任何動搖。」