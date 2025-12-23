MLB／2022年打擊王被爆與林多不合 被大都會交易到運動家還貼錢

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
大都會游擊手林多(左)、麥尼爾(右)。 路透
大都會游擊手林多(左)、麥尼爾(右)。 路透

大都會隊休賽季積極重組陣容，將2022年打擊王麥尼爾（Jeff McNeil）送去運動家隊，換回小聯盟古巴投手羅德里奎茲（Yordan Rodríguez），並支付575萬美元給運動家。值得一提的是，曾有報導指出，麥尼爾與大都會明星游擊手林多（Francisco Lindor）鬧不合。

大都會將支付575萬美元給運動家，分擔麥尼爾2026年1575萬美元的薪資，如果運動家不執行麥尼爾2027年1575萬美元的球隊選項，大都會也同意負擔200萬美元的買斷金。換來的羅德里奎茲今年1月以40萬美元簽約金加入運動家，他在多明尼加夏季聯盟完成生涯首賽季，出賽8場，15.1局20次三振、8次保送，防禦率2.93。

現年33歲的麥尼爾今年在二壘出賽79場，外野48場。打擊方面，累積12轟、54打點，打擊率0.243、OPS值0.746、OPS+111。

2021年曾有媒體報導林多和麥尼爾不合，上個月《紐約郵報》又爆料，林多與麥尼爾今年再度發生衝突，美國時間6月20日林多比賽中突然怒罵麥尼爾，原因是麥尼爾沒有處理好一次守備，大都會當時吞下7連敗。

大都會休賽季與遊騎兵隊交易，得到先發二壘手塞米恩（Marcus Semien），並簽下水手隊先發二壘手波蘭柯（Jorge Polanco），波蘭柯表態願意改守一壘，彌補「北極熊」阿隆索（Pete Alonso）轉戰金鶯隊後留下的空缺。

