MLB／虧！道奇球星弗里曼出售洛城起家厝 慘賠4千多萬元

洛杉磯道奇隊球星「自由人」弗里曼（Freddie Freeman）和他的妻子喬西（Chelsea Freeman）在近期以645萬美元（約新台幣2億元）的價格，出售了他們在洛杉磯的房子。據了解，這筆成交價比當初他們所購買的金額還少了137.5萬美元（約新台幣4千3百萬元）。

這棟位於Studio City的豪宅，佔地約270坪（0.22英畝），根據Compass房地產公司的經紀人格拉斯（Ginger Glass）表示，這棟房子是他們最初搬到洛杉磯後所購買的。該房屋建於2022年左右，包括一棟約127.4坪（4535平方英尺）的主屋，和一棟約14坪（500平方英尺）的小型客房，兩棟房屋共有5間臥室。主屋設有氣派的樓梯，配有訂製黃銅扶手，主臥室設有兩間衣櫥，並有拱形陶土天花板點綴，整體看上去十分端莊典雅。

Exclusive: Los Angeles Dodgers’ first baseman Freddie Freeman and his wife, Chelsea Freeman, sold their L.A. house for $6.45 million—$1.375 million less than they paid in 2023 https://t.co/Ty4FSQ8Cev — The Wall Street Journal (@WSJ) 2025年12月19日

據《華爾街日報》指出，弗里曼與妻子於2023年以782萬又5000美元（約新台幣2億4666萬元）購入該棟豪宅；1年後，他於2024年將其掛牌出售，標價899.5萬美元（約新台幣2億8348萬元），但市場反應冷淡，遲遲未能成交。隨後售價下修至734萬又9000美元（約新台幣2億3160萬元），最終仍只能進一步降價，才成功以645萬美元的價格脫手。

現年36歲的弗里曼，生涯從亞特蘭大勇士出發，效力勇士長達11年。他在2022年與道奇隊簽下了一份為期6年、價值1.62億美元的合同。在2022年，他被勇士隊交易至道奇隊，隨後他跟隨道奇隊在2024年和2025年連續兩年贏得世界大賽冠軍。