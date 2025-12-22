快訊

MLB／村上感謝文有洋蔥 暖心喊話已故養樂多社長、燕九郎

聯合新聞網／ 綜合報導
村上宗隆。 美聯社
村上宗隆。 美聯社

芝加哥白襪隊於今日宣布，與透過入札制度挑戰MLB的養樂多隊重砲村上宗隆完成簽約，其合約內容為2年3400萬美元（約新台幣10.7億元）。而村上宗隆稍早也在個人社群媒體IG上發文表達感激之情，特別是過去曾在棒球路上的貴人——已故的養樂多會長衣笠剛。

現年25歲的村上宗隆，2017年以選秀第一指名加盟養樂多，進入聯盟後表現逐年上升。2019年即以36轟、96分打點奪下新人王；2022年更繳出打擊率3成18、56轟、134分打點的怪物級成績，榮登史上最年輕三冠王，也讓他聲名大噪、備受美國球探關注。儘管本季因傷僅出賽56場，村上仍敲出22發全壘打，長打火力依舊在線，日職生涯累積246轟、OPS高達0.951。

首先，村上宗隆在貼文中寫道：「我感謝所有在我開始打棒球以來幫助過我、教導過我的人。我也感謝球隊裡所有鼓勵我前進的人，感謝我出色的隊友、經理和教練們！」

他繼續說：「最重要的是，在天堂的衣笠剛社長，我終於站到了起跑線上。很遺憾我無法與您分享這一刻，但我彷彿聽到了來自天堂的聲音：『恭喜你，村上。但這僅僅是個開始，加油！』我會竭盡全力。」

已故的衣笠剛自1971年進入養樂多本社，2011年6月開始擔任球團社長。在他擔任社長期間，曾率養樂多隊在2015年拿到睽違14年的央聯冠軍，並在2021年幫助球隊睽違20年拿下「日本一」總冠軍，特別是在球隊的培育跟支援部分，衣笠剛給予了養樂多隊很多協助。

今年2月球團吉祥物燕九郎的操偶師過世，引發球迷震驚。村上宗隆也在貼文中向這位守護神暖心喊話，「請繼續守護著我們！我相信你在天堂一定在喝著美味的啤酒。」

最後，村上宗隆表示：「新的旅程就此開啟，我將為芝加哥白襪隊效力，登上我夢寐以求的大聯盟舞台。我為此感到無比激動！最後，我要對所有支持我的日本球迷說，請繼續給予我鼓勵和支持！」

