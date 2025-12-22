MLB／村上宗隆合約低於吉田正尚 「和製砲手」威力仍受質疑

芝加哥白襪今天正式宣布，與透過入札制度挑戰美國職棒大聯盟MLB的日本強打村上宗隆簽下2年3400萬美元（約新台幣10.7億），背號5號。

白襪將於當地時間22日上午11時（台北時間23日凌晨1時）舉行記者會介紹村上。在白襪今天公布的一段影片裡，村上穿戴白襪衣帽，用簡單英語向球迷打招呼，表示「可以叫我Mune，很高能能來到芝加哥」，兩手拇指比讚。

村上宗隆效力日本職棒中央聯盟養樂多燕子隊，2021與2022年連續兩年獲得最有價值球員（MVP）、4度入選明星賽，曾獲2019年央聯新人王。他2021與2022連兩季帶領養樂多打入總冠軍戰，2021幫球隊拿下睽違20年的總冠軍。

大聯盟官網新聞指出，村上2022年以22歲之齡繳出單季56轟，打破傳奇球星王貞治保持的「日本出生球員單季最多全壘打」紀錄。當年他更以3成18打擊率、56轟、134分榮膺打擊三冠王，左打強大火力正是當前白襪迫切所需。

村上日職生涯出賽1003場、累計4246個打席，打擊三圍分別是打擊率2成73、上壘率3成94、長打率5成50，265支全壘打、170支二壘打、722分打點，678次保送、吞下1068次三振。

村上2025年賽季因腹斜肌拉傷僅出賽56場，但56場比賽22轟，全壘打頻率甚至高於2022年；打擊率2成73、長打率6成63、整體攻擊指數（OPS）高達1.043。

大聯盟官網指出，村上的入札程序11月7日開始，接近最後一刻才確定落腳處，一大原因是自2022年繳出怪物級表現後，他的三振數與揮空率明顯上升，而保送率與上壘率則有所下滑，引發外界對他在大聯盟能否展現驚人長打砲火的疑慮。

尤其進入大聯盟後將面對更快速球、更犀利變化球，將是村上一大考驗。村上在日本主要守三壘及一壘，但鑒於大聯盟球員的擊球強度，他來到大聯盟後可能將更常擔任指定打擊（DH）。

吉田正尚。 路透社

大聯盟官網記者費桑德（Mark Feinsand）表示，村上與白襪的2年、3400萬美元合約，明顯低於3年前波士頓紅襪網羅吉田正尚的5年、9000萬美元合約。考量到吉田轉戰大聯盟後長打火力不如預期，大聯盟球隊對日本重砲型選手變得謹慎也很合理。

費桑德透露，村上曾收到一些年薪更低但合約期限更長的報價，但最終選擇白襪這份合約，現在他有2年時間來證明自己。

根據合約內容，村上將在2027年球季結束後具備自由球員資格，不用進入薪資仲裁。對白襪來說可以不用冒高薪、長約但選手卻表現不佳風險，對村上而言則可先在這兩年打出身價，爭取白襪端出大約或與其他球隊合作的機會。

白襪今年連續第3年單季敗場破百、連兩季美聯墊底，已取得2026年選秀會狀元籤。白襪網羅25歲的村上，與陣中游擊手蒙哥馬利（Colson Montgomery,）、二壘手麥德羅斯（Chase Meidroth）、捕手蒂爾（KyleTeel）與奎羅（Edgar Quero）等年輕新秀共組球隊重建基石。