MLB／拿到強投格雷還不夠 紅襪再用3右投換紅雀172轟巨砲

《ESPN》今日報導指出，波士頓紅襪與聖路易斯紅雀再度發動交易，紅襪將3名右投手多賓斯（Hunter Dobbins）、法哈多（Yhoiker Fajardo）和艾塔（Blake Aita）送至紅雀隊，換來生涯累積172轟的重砲康崔拉斯（Willson Contreras）。

除此之外，紅襪隊還會獲得800萬美元，以支付康崔拉斯剩餘的4250萬美元合同。而根據《ESPN》知名記者帕桑（Jeff Passan）表示，紅雀原本並不打算在今年冬天交易康崔拉斯，但看到紅襪端出一位具備大聯盟實力的先發投手多賓斯，因而促成了這筆交易。

投手多賓斯。 路透社

原本擔任捕手的康崔拉斯，近幾年轉任一壘手和指定打擊，他今年在紅雀隊出賽135場，交出20轟、80分打點，打擊率2成57，整體攻擊指數（OPS）為0.791。

現年33歲的康崔拉斯，生涯從小熊出發，在2016年6月20日登上大聯盟，當時在小熊與海盜隊的比賽中，康崔拉斯在6局下以代打身分上場，並擊出生涯首發全壘打，達成大聯盟史上第27人、小熊隊史第1人以生涯首打席且代打身分轟出全壘打的罕見紀錄。

Red Sox reportedly acquire 1B Willson Contreras from the Cardinals, per multiple reports including MLB's @Feinsand. pic.twitter.com/Ccwzumx7y8 — MLB (@MLB) 2025年12月22日

另一位交易主菜是現年26歲的多賓斯，他在今年首度踏上大聯盟舞台，整季代表紅襪出賽13場，其中有11場先發，交出4勝1敗、防禦率4.13的成績，共投61局賞45次三振，每局被上壘率為1.28。

這是紅襪在這個休賽季第二次與紅雀做交易。前一次在11月底，紅襪隊將右投手費茲（Richard Fitts）與農場排名第5新秀左投克拉克（Brandon Clarke），向紅雀隊換來本季拿14勝的明星強投格雷（Sonny Gray）。