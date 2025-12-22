MLB／揮空率拉低價碼 村上宗隆收到更長年限卻選白襪短約不易被雪藏

日本職棒重砲村上宗隆確定從白襪隊展開旅美生涯，這次入札挑戰雷聲大雨點小，從上架之初所有預測都是破億美元合約，最終僅以兩年3400萬美元加盟。大聯盟官網分析，認為各隊對於他的高揮空率仍有疑慮，而村上也希望透過兩年時間證明自己，才選擇這紙短約。

過去8年在養樂多隊累積246轟的村上，為2021、22年中央聯盟年度MVP，2022年球季敲出56轟打破王貞治保持的日職本土選手單季最多轟紀錄，今年球季結束後透過入札挑戰大聯盟，一個多月來沒有太多風聲，直到45天議約大限前終於確定與白襪簽約，合約規模顯得迷你。

大聯盟官網報導特別點出三年前吉田正尚拿到紅襪的5年9000萬美元合約，如今這份合約多被評價溢價，而村上拿到的合約年限、均薪都不如他，儘管村上的長打實力高出一截，但揮空率卻令美職球隊卻步，尤其面對層級更高的投手，恐怕讓他的弱點會被放大。

大聯盟官網資深記者費恩桑德（Mark Feinsand）指出，村上有收到年限更長但均薪更低的合約，選擇與白襪簽約，現在他有兩年時間證明自己能否將日職的砲管轉移至美職戰場。

此外，白襪已經連續3年都是百敗球季，村上與白襪簽約，並沒有即刻的戰績壓力，「如果他在賽季的第一個月每場吞下2K，在一支爭冠等級的球隊可能很快就會將他放在板凳上，但在白襪沒有這樣的壓力，他們可以給他時間去找出辦法，如果他能突破，白襪將拿到一位重建基石或交易籌碼。」