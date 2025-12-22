MLB／入札倒數　ESPN：村上宗隆兩年短約落腳白襪

快訊

中央社／ 芝加哥21日綜合外電報導
村上宗隆。 美聯社

體育頻道ESPN報導，不被看好會在休賽季自由球員市場上有大動作的美國職棒大聯盟MLB芝加哥白襪將以兩年3400萬美元（約新台幣10億7200萬元）合約網羅日本球星村上宗隆。

路透社報導，日本職棒東京養樂多燕子重砲手村上宗隆透過入札制度挑戰大聯盟，入札期限只到美東時間22日下午5時為止。

現年25歲的村上是內野手，預計將在芝加哥擔任一壘手。2025年球季他因為腹斜肌受傷而縮短賽季，仍繳出22轟，展現左打長打實力。

村上職業生涯出賽1003場，累積265支全壘打、722分打點，平均打擊率0.273。他的巔峰賽季是在2022年單季轟出56支全壘打，創下日本本土球員新高，改寫王貞治1964年創下的單季55轟紀錄。王貞治生涯效力讀賣巨人22個球季（1959年至1980年）。

據ESPN報導，村上成為自由球員後，市場反應不如預期熱絡。外界對他的守備穩定性和三振率偏高有所疑慮，使各隊並未掀起搶人大戰。

以兩年短約加盟後，村上2027年球季結束即可再度成為自由球員，藉由加盟白襪展現實力，爭取未來與其他大聯盟球隊合作的機會。

日職／蟬聯40轟、全壘打王 佐藤輝明單挑筒香嘉智

