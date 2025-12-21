聽新聞
MLB／大谷翔平球員卡44億韓元成交 韓媒驚訝：彩券頭獎獎金3倍
道奇隊巨星大谷翔平全球唯一黃金球員卡，昨天以300萬美元（約台幣9464萬元）成交，寫下隊史新紀錄，不但在美、日造成轟動，就連南韓媒體也佩服大谷的驚人魅力，「體育朝鮮」指出，這個數字約合44億韓元，幾乎是南韓彩券頭獎獎金的3倍。
這張球員卡的金色隊徽布章，來自大谷今年實戰球衣，他也親筆簽名，成為獨一無二的特別版，最後以史上第7高價售出。
「你想憑藉一次幸運改變人生嗎？」體育朝鮮指出，若是這樣，收集大聯盟球員卡可能比購買南韓彩券更有效，因為拍賣稀有球員卡帶來的收益，可能比贏得頭獎的微薄機率更高。
大聯盟前一季MVP、塞揚獎、新人王得主才能穿上黃金標誌球衣出賽，僅有6人享有如此榮耀，大谷球員卡上的金色隊徽布章來自4月30日對馬林魚隊之戰，當時轟出本季第7支全壘打，球季結束以55轟收尾，改寫個人單季最多轟紀錄。
這張珍貴的大谷球員卡才剛上架拍賣，價格就一路飆漲，不到24小時突破100萬美元，最後衝到300萬美元成交；值得一提的是，大谷今年再獲國聯MVP，明年將繼續穿上全新「黃金」球衣出賽。
